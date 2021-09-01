開學首日「老師教使用隔板」　家長落實防疫！僅能目送小一生入校

▲中小學開學首日，台北市大同區大橋國小一大早就有不少家長送自己的小孩到校上課。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

9月1日為中小學開學日，台北市長柯文哲一大早就到延平國小視察。柯文哲會後表示，社區還有潛伏感染源，要在最大人流的校園中做好防疫設備，因此學校開學第一天就在教隔板使用方式，包括怎麼消毒、收置等，雖然疫情趨緩，還是得小心謹慎。

今日為高中以下學校開學首日，柯文哲在教育局長曾燦金的陪同下，早上7時20分前往大同區延平國小視察。柯文哲一到現場，先在校門口觀察動線、量體溫情況，並和入校學童打招呼；接著到醫護室盤點防疫物資，以及到教室內觀看防疫準備情況。

而柯文哲也透過學校廣播表示，今天是開學第一天，很高興今天來到學校看到每個小朋友開心上學，要提醒小朋友，隨時注意自己身體健康，記得勤洗手、量體溫，做好防疫準備，「我們一起開心、健康學習，謝謝。」

關於視察心得，柯文哲提及，延平國小是新完成的學校，校舍非常新，又是雙語學校，使學生非常多。今天主要是來看開學第一天防疫準備，北市幼兒園、國小、國中和高中加起來有28萬人，且又是開學第一天，等於北市人流會瞬間上升，人流增加，也導致感染機會增加，希望大家做好防疫準備。

▲台北市長柯文哲視察延平國小開學情形。（圖／台北市政府提供，下同）



柯文哲說，不可諱言的是，社區仍有潛伏感染源，要在最大人流的校園中做好防疫設備；今天開學第一天，校方就在教導學童如何使用隔板，包括怎麼摺、消毒、使用，以及保持教室通風、量體溫等，自己也到醫護室看過防疫物資，「我想北市各級學校應當做好了防疫準備，雖然疫情趨緩，但要小心謹慎，盡量回歸正常生活，祝大家開學快樂。」

曾燦金受訪時也指出，特教學校、幼兒園、國小和國中已幫學生準備好隔板，高中則準備好95％，今天最主要就是教學生如何正確使用、清消，以及保持通風，避免不當使用反而增加感染機會。

由於教育部日前公布防疫指引，包括訪客不得入校，因此許多家長只能送小孩到校門口，不能走入教室。小一新生家長黃小姐表示，如果沒有疫情的話，當然希望送小孩入校，但防疫較重要，所以在門口目送即可，而女兒也沒有捨不得的情況。

另一名送小一孫子上學的阿公指出，自己也是延平國小校友，難過沒辦法將孫子送進去，但也無可奈何。