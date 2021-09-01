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18-22歲優先打BNT！阿中喊「父子騎馬」　醫：全世界沒人這樣做

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布BNT疫苗規劃，除12~17歲優先造冊接種，其餘開放預約平台意願登記，會優先提供18-22歲民眾預約。指揮官陳時中說，這就是「父子騎馬、騎牛」的故事，在有限疫苗前提之下，廣泛打第一劑，社會防護力會比較好。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，全世界沒有人把18-22歲列入新冠疫苗施打優先名單啦，顯然蔡政府就是政治操作頻頻。

有記者在8/31指揮中心例行記者會詢問，18到22歲族群疫苗順位都被排在比較後面，當時指揮中心回應還有AZ和莫德納可打，為何後來決定讓他們先接種BNT；有外界疑惑很多高齡長輩還沒打到第二劑，為何不先開放剩餘的BNT讓他們混打，更提高保護力。

對此，指揮官陳時中或許想引用「父子騎驢」預言，但他說，「其實『父子騎馬、騎牛』故事一直在問，我已經回答過很多次，我們還是以最大效益為考慮，就好像大家講說打了第一劑可能有5、6成保護力，打第二劑可能有8、9成保護力，這兩劑讓兩個人去打可能會得到100到120保護力，在一個人身上只有8、9成」，在有限疫苗前提之下，廣泛打第一劑，社會防護力會比較好。

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▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼8/31指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▼指揮中心公布BNT接種規劃。（圖／指揮中心提供）

18-22歲優先打BNT。（圖／指揮中心提供）

但沈政男有不同意見，他在臉書說，指揮中心優先讓12到17歲接種BNT，理由是他們沒有別的疫苗可用；試問，在綠營立委要求底下，又把18到22歲納入BNT優先接種順序，道理何在？

沈政男認為，如果18到22歲有感染風險，為什麼不讓他們接種AZ疫苗？明明AZ疫苗新到了一批貨，而且開放給23歲以上；指揮中心是不是認為，18-22歲不適合接種AZ疫苗？否則，為什麼不讓他們預約AZ疫苗，把BNT留給更年長族群？

沈政男指出，全世界沒有人把18-22歲列入新冠疫苗施打優先名單啦！顯然，從頭到尾，在BNT疫苗上，蔡政府就是政治操作頻頻。

「有人看了這新聞，雖然很氣，但心想，好吧，反正下一批BNT就輪到我們了。」沈政男表示，「歹勢！下一批，下下批，下下下批，也不會輪到你們！因為，BNT第二劑的標準間隔是21天，當12-22歲打完第一劑BNT，馬上又要打第二劑BNT了。你們繼續好脾氣地等吧，應該冬至以前有機會等到。」

►本文獲得沈政男醫師授權。

►簡單一招，讓拖地不費力

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