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高端單日「施打人數」曝光！　網一看全嚇傻：瑟瑟發抖

▲▼高端疫苗施打首日。（圖／高雄市政府提供）

▲高端疫苗庫存還有21.8萬劑。（圖／資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

BNT疫苗9月1日晚間即將抵台，讓不少原本登記AZ、莫德納以及高端的民眾選擇跳車，搶登記BNT疫苗。根據衛福部公布的8月30日單日疫苗施打人次，高端疫苗的施打數字讓許多網友看了相當驚訝，引起討論。

根據衛福部公布的數據顯示，8月30日單日施打高端疫苗的人數僅有「742人」，相較其他廠牌明顯降低許多，AZ第一劑加第二劑施打數共1萬5699、莫德納則達7330。消息一出引起網友討論，有人紛紛留言，「高端單日爆量742人，懂？」、「第二類的高官怎麼不打？」、「國軍瑟瑟發抖」、「742真的超少，之後應該沒什麼人要打了」。不過也有另一派網友為高端說話，「能打掉60幾萬也很厲害了吧！」

▲高端疫苗30日只有742人接打。（圖／翻攝自衛福部官網）

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▲高端疫苗8月30日只有742人施打。（圖／翻攝自衛福部官網）


據了解，高端疫苗施打後傳出疑似猝死案例，回顧23日開打首日時，施打人數超過16.8萬人，24日達11萬人，但到了25日已下滑到約6萬人。

根據指揮中心統計，截至目前，國內累計接種1092萬8720劑，其中AZ接種655萬6653劑，莫德納接種372萬3389劑，高端接種64萬8678劑，疫苗接種人口涵蓋率42.73%。發言人莊人祥指出，AZ疫苗庫存為57萬劑，還要加上27日上午到貨、正在封緘檢驗的26.5萬劑，以及8月31日抵台的59.5萬劑；莫德納庫存則為39.5萬劑，還要再加上捷克提供的3萬劑；高端庫存則為21.8萬劑。

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