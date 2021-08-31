5天來3批！台灣疫苗到貨突破「1200萬劑」　廠牌統計1圖看懂

▲民眾接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者許若茵／綜合報導

台灣自購的59.55萬劑AZ今下午抵台！首批BNT也預計將於明晚到達，《東森新媒體ETtoday》整理各廠牌疫苗到貨狀況，帶您來一起了解。

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▲0831疫苗到貨情況（圖／曾梓倩製） ※點圖可放大

BNT／輝瑞

消息人士向《東森新媒體ETtoday》證實，首批BNT將由盧森堡國際貨運航空CV7962班機載運，中停亞塞拜然巴庫，預計明日晚間9時30分抵達桃園機場。今（31日）疫情指揮中心指揮官陳時中透露，首批BNT到貨量大概是90幾萬，會先分兩批，他也強調「首批BNT來，一定會親自去接。」

永齡／鴻海、台積電、慈濟採購共1500萬劑輝瑞BNT疫苗，明晚抵達的這批原先要提供給中國大陸，所以包裝上有簡體字，永齡／鴻海團隊深怕台灣政府不同意，在BNT公司要求24小時內回覆的壓力下，永齡／鴻海決定跟BNT溝通，台積電則與政府溝通，最後終於談妥這批BNT疫苗。

▲民眾施打疫苗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

指揮中心公布規劃，本批疫苗將優先提供給12~17歲學生優先造冊於校園接種，其餘開放民眾於預約平台意願登記，並優先提供18~22歲民眾預約。BNT疫苗於8/28下午開放意願登記。許多人想選BNT，又怕影響施打順序，指揮中心發言人莊人祥說明，只要不調整原本的勾選，直接加選BNT，排序就不會受影響。

此外，8/29也開放第七輪AZ預約施打，截止日期為8/31中午12時。若符合資格者但尚未預約，於8/31下午4時可進疫苗預約平台加選；而符合資格且已經預約完成者，想改變心意則得等到9/11才可至疫苗平台進行加選。

AZ

台灣自購的59.55萬劑AZ今下午15:16順利降落桃園機場，該批疫苗同樣將封緘後檢驗，再由指揮中心分配施打時間。

指揮中心指出，政府採購1000萬劑AZ疫苗。根據統計，先前已陸續到貨，分為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日55萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑，8月27日26.5萬劑與今日的59.55萬劑，再包括日本贈送的，已有近700萬劑到貨。

▲AZ疫苗。（圖／路透）

第七期AZ疫苗預約接種已截止，總計約80.6萬人完成預約，將自9月3日至9月10日施打。9月3日10時至9月4日18時止，將增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲(含)[即1998年12月31日(含)以前出生]民眾」，將會陸續收到提醒簡訊，民眾要記得預約，施打時間預定於9月9日至9月10日，並視疫苗供應期程調整接種場次，民眾屆時應準時前往接種。

莫德納

政府今年採購505萬劑，5~8月已到貨150萬劑，預估9月會再到貨，數量未知。而捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，已在29日下午抵台。食藥署表示，該批疫苗有2批號，分別是批號3004493，效期到111/1/12，以及批號3005238，效期到111/2/3。

至於日本傳出施打中的莫德納疫苗有部分混入「肉眼可見雜質」而緊急停用，由於該批疫苗與捷克贈送的3萬劑，同樣來自西班牙代工引發關注。陳時中昨澄清，捷克贈疫苗和日本的無關，但每批進來還是會檢驗封緘，從外觀、內容物、酸鹼度到細菌培養等都會做，檢驗合格才會使用。

▲民眾應準時前往施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

現國內進行第六輪疫苗施打，本次施打疫苗為國產高端疫苗，第七輪疫苗施打AZ將重登場。指揮中心今公布，30日共有2.3萬多人接種疫苗，目前疫苗接種人口涵蓋率是42.73%，劑次人口比46.56%(劑/每百人)。