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抓包「第二類增胖6.3萬人」　侯漢廷怒轟無恥：施打高端僅占0.001

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

國產高端疫苗開打，我國自購疫苗到貨量突破1100萬劑，政府增開疫苗預約對象，向下開放施打年齡層。而飽受爭議的第二類對象再度被質疑增肥，新黨台北市議員侯漢廷31日在臉書揭露，陳時中不敢說的消失第二類人員，還有打高端的第二類比例只有0.001。

侯漢廷表示，第二類人員不斷膨脹，6月只有9萬人，7月9日增加至19.7萬人。7月13日，陳時中說「1至10類不再增接種對象」，今（31）日陳時中公布了「第二類對象接種情形」，造冊人數總計21萬6千1百人！

侯漢廷指出，早在7月12日，第二類防疫人員已有23萬8442人接種完第一劑，而到8月31日，第二類竟然增肥到了27萬9744人！不僅說謊跳票人數增加、人數更遠超過今天陳時中公告的21萬6千人！

侯漢廷質疑，「為什麼將近6萬3千人沒被公布？他們是誰？」、「這麼會變大變多怎麼不去當聚寶盆呢？」、「當前高端人士為64萬8678人，第二類只有904人，比例為0.0013！對高端這麼沒有信心？」

侯漢廷強調， 並非開地圖炮轟所有的第二類，因為所謂第二類還包含了「港埠海關檢驗員」、「消防員及救護車隊員」，而所謂的「衛生單位第一線防疫人員」，實際是「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」，還包含了食藥署超打的編制外人員及替代役。

侯漢廷怒轟，無恥的是這些「內勤官員」、 民進黨官員綠友友憑什麼與消防救護人員同類別且在前面？他也自嘲，「我把自己定義為和彭于晏王一博同一類帥哥，可以嗎？ 無恥的話就覺得很可以。」

▼侯漢廷怒轟第二類人數增胖。（圖／翻攝侯漢廷臉書）

▲▼侯漢廷怒轟第二類人數增胖。（圖／翻攝侯漢廷臉書）

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