抓包「第二類增胖6.3萬人」　侯漢廷怒轟無恥：施打高端僅占0.001

▲高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國產高端疫苗開打，我國自購疫苗到貨量突破1100萬劑，政府增開疫苗預約對象，向下開放施打年齡層。而飽受爭議的第二類對象再度被質疑增肥，新黨台北市議員侯漢廷31日在臉書揭露，陳時中不敢說的消失第二類人員，還有打高端的第二類比例只有0.001。

侯漢廷表示，第二類人員不斷膨脹，6月只有9萬人，7月9日增加至19.7萬人。7月13日，陳時中說「1至10類不再增接種對象」，今（31）日陳時中公布了「第二類對象接種情形」，造冊人數總計21萬6千1百人！

侯漢廷指出，早在7月12日，第二類防疫人員已有23萬8442人接種完第一劑，而到8月31日，第二類竟然增肥到了27萬9744人！不僅說謊跳票人數增加、人數更遠超過今天陳時中公告的21萬6千人！

侯漢廷質疑，「為什麼將近6萬3千人沒被公布？他們是誰？」、「這麼會變大變多怎麼不去當聚寶盆呢？」、「當前高端人士為64萬8678人，第二類只有904人，比例為0.0013！對高端這麼沒有信心？」

侯漢廷強調， 並非開地圖炮轟所有的第二類，因為所謂第二類還包含了「港埠海關檢驗員」、「消防員及救護車隊員」，而所謂的「衛生單位第一線防疫人員」，實際是「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」，還包含了食藥署超打的編制外人員及替代役。

侯漢廷怒轟，無恥的是這些「內勤官員」、 民進黨官員綠友友憑什麼與消防救護人員同類別且在前面？他也自嘲，「我把自己定義為和彭于晏王一博同一類帥哥，可以嗎？ 無恥的話就覺得很可以。」

▼侯漢廷怒轟第二類人數增胖。（圖／翻攝侯漢廷臉書）

