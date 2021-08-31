張亞中想捐BNT「等了3個月」！衛福部終於回函：無法授權

▲ 孫文學校總校長張亞中。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

孫文學校校長張亞中今年5月時曾宣布要捐贈1000萬劑疫苗，但後續卻石沉大海。張亞中表示，他在6月21日收到衛福部的回函，必須提供包括原廠授權書在內的8項文件，才得向衛福部食品藥品管理署「提出申請」。對此，他再發文衛福部盼取得政府授權，直到8月15日才收到公文，衛福部僅表示「本部無法提供授權捐贈」。

張亞中先前接受北京兩岸東方文化中心代表人曾念委託，捐贈台灣500萬劑BNT疫苗、500萬劑大陸國藥集團北京生物公司生產疫苗，但卻遭衛福部拒絕。他在6月22日再致函衛福部，請其了解，衛福部目前所訂的8項文件規定是針對藥商採購所需，而他並非藥商，另外，從永齡基金會與台積電的經驗可知，若無政府事先授權，事前準備8項文件根本沒有實質意義。

▲張亞中到疾管署送捐贈疫苗相關文件。（圖／記者屠惠剛攝）

張亞中當時稱，目前並沒有任何法律條文限制大陸疫苗進口，即使有相關行政命令，只要經過主管機關專案核准之物品，均可「專案進口」。他也喊話衛福部，病毒沒有政治性，疫苗也不應政治化，人命及健康應超越政治，檢驗疫苗的標準在於其是否合格有效，而非生產者的政治性，「切莫置大陸人士與台商的善行於不顧。」

張亞中30日接受飛碟電台主持人李明璇《璇外知音》專訪時爆料，捐贈的過程不斷被蔡政府刁難、甚至到8月15日才收到政府拒絕500萬劑BNT的公文「陳時中直接表示不需要了」並稱，有關授權代為連繫捐贈方一事，依來函資訊，「本部無法提供授權捐贈」。

張亞中在30日臉書痛批，「蔡政權草菅人命，狂妄欺民，陽間官員已無正道，人世難尋公義，希望大家向城隍爺告狀，請降神威、懲暴虐。」

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