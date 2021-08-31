加開23到28歲預約AZ！但「這族群」慘遭放生　網崩潰：就是我啦

▲指揮中心擴大宣布優先對象，有網友好奇，目前到底是哪一群人沒辦法打疫苗。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

指揮中心31日擴大宣布優先對象，18至22歲的學生也可優先施打BNT疫苗，引起熱烈討論。對此，也有網友詢問，現在到底是哪一群人，沒辦法打到疫苗，貼文發出後，也立刻獲得解答。

指揮中心31日表示，這波疫苗的預約時間，從29日10點開始，至31日12點為止，總計有80.6萬人預約，預計9月3日至9月10日之間施打疫苗。

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指揮中心還說，9月3日、9月4日會增加開放，讓23到28歲、尚未接種疫苗的民眾預約，前提是7月19日以前就已登記AZ意願，才符合資格，施打時間落在9月9日、9月10日。

▼指揮中心說明，9月3日、9月4日加開23歲到28歲、尚未接種疫苗的民眾預約。（圖／記者李毓康攝）



對此，就有網友在PTT上詢問，依據指揮中心的最新說法，該打的年齡層都顧到了，「那現在打不到疫苗的都是什麼人呢？」

眾人看完貼文，立刻在下方解答，「7/19沒選AZ的人，幹！就是我啦」、「719沒登記23歲以上老人」、「23-28想打BNT跟莫德納的阿」、「7/19前沒登記的啊，直接放生」、「 7/19前有AZ不登記，只能說UCCU。」

也有名自稱「高端逃兵」的網友表示，打去1922詢問，被告知「選不選高端不影響順序」，但再打去公費疫苗預約平台專線，對方又說，因為第六輪選取高端，但沒有到場施打，因此第七輪被跳過，要等到第八輪才能預約、接種，同時也抱怨，1922的接線人員太多，無法即刻更新消息，會有「搞不清楚狀況」的事件發生。

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