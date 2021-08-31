　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

加開23到28歲預約AZ！但「這族群」慘遭放生　網崩潰：就是我啦

▲▼高端疫苗,台北長庚醫院團隊,台北田徑場疫苗注射站,疫苗接種,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心擴大宣布優先對象，有網友好奇，目前到底是哪一群人沒辦法打疫苗。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

指揮中心31日擴大宣布優先對象，18至22歲的學生也可優先施打BNT疫苗，引起熱烈討論。對此，也有網友詢問，現在到底是哪一群人，沒辦法打到疫苗，貼文發出後，也立刻獲得解答。

指揮中心31日表示，這波疫苗的預約時間，從29日10點開始，至31日12點為止，總計有80.6萬人預約，預計9月3日至9月10日之間施打疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心還說，9月3日、9月4日會增加開放，讓23到28歲、尚未接種疫苗的民眾預約，前提是7月19日以前就已登記AZ意願，才符合資格，施打時間落在9月9日、9月10日。

▼指揮中心說明，9月3日、9月4日加開23歲到28歲、尚未接種疫苗的民眾預約。（圖／記者李毓康攝）

▲▼高端疫苗,台北長庚醫院團隊,台北田徑場疫苗注射站,疫苗接種,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

對此，就有網友在PTT上詢問，依據指揮中心的最新說法，該打的年齡層都顧到了，「那現在打不到疫苗的都是什麼人呢？」

眾人看完貼文，立刻在下方解答，「7/19沒選AZ的人，幹！就是我啦」、「719沒登記23歲以上老人」、「23-28想打BNT跟莫德納的阿」、「7/19前沒登記的啊，直接放生」、「 7/19前有AZ不登記，只能說UCCU。」

也有名自稱「高端逃兵」的網友表示，打去1922詢問，被告知「選不選高端不影響順序」，但再打去公費疫苗預約平台專線，對方又說，因為第六輪選取高端，但沒有到場施打，因此第七輪被跳過，要等到第八輪才能預約、接種，同時也抱怨，1922的接線人員太多，無法即刻更新消息，會有「搞不清楚狀況」的事件發生。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
高端「一數據」完勝AZ、莫德納！　他分析引熱議
加開23到28歲預約AZ　「這族群」慘被放生

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人妻逛全聯「瞬間後悔」！她揭恐怖經歷：像中邪一樣

高端單日「施打人數」曝光！　網一看全嚇傻：瑟瑟發抖

書包裡找到女童內褲！地方媽媽開學前一天分享超狂戰利品

6點趕上學、23點回家！補教哥曝學生「地獄生活」：像在養奴隸

加開23到28歲預約AZ！但「這族群」慘遭放生　網崩潰：就是我啦

她第一次PCR太緊張！用力一捏「健保卡爆了」　網笑翻：夠凶狠

36度熱2天「更強大雷雨」來襲！最新歐美預報：下周有準颱風恐逼台

洗澡時「一個move」超傷臉部肌膚！不想成為敏感肌「5個提醒」要謹記

首批BNT明來台！陳時中親自接機　指揮中心最新回應

正妹車長「穿制服跳抖音」遭轟！台鐵回應了

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

《尚氣》劉思慕精彩武打對決梁朝偉「十環」 預告藏彩蛋！「擂台」與《鋼鐵人》有連結

人妻逛全聯「瞬間後悔」！她揭恐怖經歷：像中邪一樣

高端單日「施打人數」曝光！　網一看全嚇傻：瑟瑟發抖

書包裡找到女童內褲！地方媽媽開學前一天分享超狂戰利品

6點趕上學、23點回家！補教哥曝學生「地獄生活」：像在養奴隸

加開23到28歲預約AZ！但「這族群」慘遭放生　網崩潰：就是我啦

她第一次PCR太緊張！用力一捏「健保卡爆了」　網笑翻：夠凶狠

36度熱2天「更強大雷雨」來襲！最新歐美預報：下周有準颱風恐逼台

洗澡時「一個move」超傷臉部肌膚！不想成為敏感肌「5個提醒」要謹記

首批BNT明來台！陳時中親自接機　指揮中心最新回應

正妹車長「穿制服跳抖音」遭轟！台鐵回應了

12星座9月運勢！巨蟹桃花氾濫慎選、射手把握對金錢的第六感

好巧！王光輝敲龍象大戰第一支再見安　編號更催淚是26號

人妻逛全聯「瞬間後悔」！她揭恐怖經歷：像中邪一樣

搶先看！東奧英雄凱旋派對五大亮點　還可自製「麟洋配限量合照」

金宇彬帥氣大片曝光！手捧「英國梨與小蒼蘭」優雅氣質迷死人

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

生活熱門新聞

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

台中打疫苗後猝死破百人　是確診死亡數20倍　

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

快訊／第七輪AZ疫苗加開！23歲以上9/3開放預約！

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

快訊／BNT疫苗規劃出爐！優先給18~22歲平台預約

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

學生打BNT有這3症狀　可能要急診

9月份「6大新制」一次看！五倍券開放預約

AZ預約截止！想變心改BNT「下午4點開放加選」

比較老的年輕人GG！　網分析：BNT跟你們沒關係了

更強大雷雨將來襲！歐美預報下周準颱風

疫苗一直來！自購AZ下午自泰國運抵桃機

更多熱門

相關新聞

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

BNT疫苗9月1日晚間即將抵台，讓不少原本登記其他品牌的民眾選擇跳車，搶登記BNT疫苗。衛福部就公布30日的疫苗施打人次，其中高端疫苗的單日數字讓許多網友看了相當驚訝，引起討論。

張亞中捐疫苗遭拒！衛福部：無法授權

張亞中捐疫苗遭拒！衛福部：無法授權

南韓宣布預購1000萬劑國產疫苗！

南韓宣布預購1000萬劑國產疫苗！

他抓包第二類增胖萬人　施打高端僅占0.001

他抓包第二類增胖萬人　施打高端僅占0.001

5天來3批！台灣疫苗到貨逾1200萬劑　廠牌統計1圖看懂

5天來3批！台灣疫苗到貨逾1200萬劑　廠牌統計1圖看懂

關鍵字：

AZ疫苗新冠新冠疫苗

讀者迴響

熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

快訊／綾瀨遙確診新冠肺炎！

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

台中打疫苗後猝死破百人　是確診死亡數20倍　

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」卻被說要自重

27歲正妹甜嫁醫生！7年後遭公公虐殺肢解

陸瘋傳清查名單「台灣3男神被點名」

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

林志玲久違露面網驚：長不一樣　曝46歲消瘦近況

更多

最夯影音

更多
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面