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6點趕上學、23點回家！補教哥曝學生「地獄生活」：像在養奴隸

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲「6點等車上學、11點回家」，補教哥曝台灣詭異教育現象。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣學生的上課時數為全球最高，「國中、國小學生可否延後到校」議題引發正反熱議，一名網友在批踢踢八卦板表示，他曾經在國中的補習班工作，看著學生讀一天書已經累翻了，還要到補習班拚到深夜10點，認為10幾歲的孩子不應該過這種生活，因此力挺延後到校提案。

原PO表示，他日前在一間補習班工作，看著這些國中生一天的行程，真的是過得有夠累，許多人早上6點就要起床等校車，慘一點的沒校車，只能等公車，通勤30、40分鐘，甚至1小時的他都看過，放學時間雖然表訂4點，許多學校基本都會拖到5點，再趕場到補習班繼續讀書。

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他說，這些學生趕到補習班差不多6點，有些來不及或沒空買飯的人，只好在補習班一起訂便當，接著一口氣上3小時的補習班課程，一般晚上9點或9點半就可以家，一些認真的學生還會問問題到10點多，才會被家長接回家休息，或是自己趕末班公車，趕不上的學生就由補習班老師幫忙載。

他感嘆，有些學生回到家，可能已經晚上11點多了，隔天6點還要起床，「這是10幾歲學生該有的生活嗎，真心覺得學校和補習班就是在養成奴隸，後來真的是做不下去就離職了」、「所以說要縮短學生在學校的時間，本人根本舉雙手雙腳贊成，不要一直擺老說以前怎樣怎樣，現在的孩子真的沒有比較輕鬆」。

其他網友看了文章後紛紛表示，「這篇給推，我就是私立國中的，那時候一學期有四次月考，每三個禮拜要準備一次考試壓力超大」、「然後上課睡覺補眠，惡性循環」、「真的慘，而且以前學習效率很差」、「國中7點出門、高中6點出門，真的不是人過得生活」、「這是我人生最痛苦的一段時間」。

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