竹科媽媽「為何沒空教小孩」　他搜PTT新竹板傻了：1行業很有市場





▲每到假日，家長會到新竹AI智慧公園遛小孩！（圖／翻攝竹北大小事）



網搜小組／劉維榛報導

近日竹科媽媽話題超夯，若想加入「高端媽媽群組」，條件須有3間房，另一伴需有頂大畢業或醫師、律師、公務員等身分；而另一位竹科媽感嘆，若雙薪沒300萬，不要到新竹生活，更自嘲過得像甲級貧戶。就有鄉民好奇發問，明明竹科媽媽都是家庭主婦，卻沒空教小孩，結果一查PTT新竹板後傻眼了。

本站曾有2篇報導《有3間房才能進來！竹科媽媽群組「不想讓低端加入」 超高門檻曝光》、《竹科媽媽「年收3百萬」像甲級貧戶！超競爭生活曝：懷孕開始排學區》，前者指出，若想加入「新竹媽媽群組」，須被審核，學歷、經濟能力、才藝之外，「至少家裡自己創業、持有不動產三間以上」，且群組介紹也打得相當直白，「不想讓低端人口加入。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後者部分，一名竹科媽媽血淚分享，雙薪如果沒有300萬元，不要來新竹，「因為我們家差不多是這種水平，但常常覺得在這裡像甲級貧戶」，新竹除了好賺錢之外，沒有其他優點，而且生活超無聊，大眾交通不便利，開車又常塞車，「於是你的平日就剩下在家看劇，跟生小孩」，休息日想出門走走，但想來想去只有巨城購物中心可以去。

對此，一名網友在PTT問卦，看著竹科媽媽們各個費盡心思，要替寶貝孩子搶學區、補習，只為贏在起跑點，但原PO反觀一盲點，「可是竹科媽媽都自稱高學歷，又都是全職家庭主婦，應該有時間自己教吧？（孩子）不過就是小學程度，竹科媽媽教不動嗎？」

底下網友熱烈回應，「要幫老公花錢，促進經濟流動，沒空」、「竹北的國小不夠啊，很搶啊」、「忙著喝下午茶沒空or上班加班」、「竹北是軍備競賽，想想台北市的小孩，竹北也快跟上了」、「老公高學歷，竹科媽媽可能是學店畢業的」、「高學歷的甲級貧戶」、「生小孩跟養小孩不一樣」、「聰明女人都在工作，只會當家庭主婦能多聰明」、「高學歷不等於會教書」、「學區跟補習有什麼關係」、「有一群真的跟教育部申請自學，父母完全掌握課程，你不知道而已，自己查非學校型態實驗教育條例」。

▲網友一搜竹科板傻眼了！（圖／翻攝PTT）



另有網友回文，表示好奇在PTT新竹板查詢「陪玩」2個字後，驚奇跳出「徵求陪玩姊姊或哥哥」的文章。網友聳肩表示，「也不知道竹科媽媽為什麼不教自己小孩，連陪小孩玩耍，讀書也要徵人陪，有些竹科媽媽，整天都在家也不自己陪！」其他人則笑虧，「所以當陪讀姐姐在新竹很有市場（筆記）」。