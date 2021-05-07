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9歲女童補習遭集體壓頭「頸椎重傷」！媽公布66秒哀號錄音怒了

▲▼女童,學校,念書,讀書,功課,作業。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一名女童在補習班竟遭同學集體壓頭，導致頸椎重傷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

一名9歲女童3月5日到基隆某知名英語補習班上課，但其他同學們疑似受到外籍教師的指使，一起將手壓在她的頭上，結果她因重心不穩倒地，導致近20名同學當場壓到她的頸背上。回家後，女童因劇烈疼痛無法入睡，直到家長把人帶到醫院檢查，才發現是「頸部椎間環纖維破裂」，氣得她決定向這間補習班提告。

女童媽媽6日晚間在臉書社團「爆料公社二社」發文，以「容許一個難過的媽媽娓娓道來這一長篇的文章」為題表示，3月初送女兒去英文補習班上課，但某天晚上女兒回家後，不斷哭喊著頸背非常痛，讓她相當擔心。隔天，她帶著女兒到醫院照頸椎X光，發現女兒頸椎呈現僵直狀，因此去補習班調閱監視器畫面，這才發現是老師和同學們的行為導致女兒頸椎受到嚴重創傷。

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▲▼女童母親千字文控訴知名補習班外師帶頭霸凌女兒。（圖／翻攝自臉書社團／爆料公社二社）

▲女童母親千字文控訴知名補習班外師帶頭霸凌女兒。（圖／翻攝自臉書社團／爆料公社二社，下同）

原PO表示，當時20幾名同學層層堆疊、壓在女兒的頸背上長達16秒，期間老師沒有阻止也沒有任何作為，讓她非常氣憤。事後，女兒連續2、3個禮拜都無法入睡，一直哭喊著脖子很痛、脊椎很痛，就算原PO和女童爸爸不斷帶著她到處求醫，情況也不見好轉，直到1個月後排到了MRI（核磁共振成像），才發現可能是「脊椎骨裂」，被醫生要求要穿著頸背架。

原PO指出，他們4月28日再去看醫生。醫生研判可能是頸椎第3、4節的椎間盤受傷，「這是成人很經典的頸因性頭痛，椎間盤可能因為受到外力擠壓而有裂或是傷到。」隔天，原PO再帶著女兒到另一家權威診所看診，結果醫生說是「椎間盤可能去擠壓到椎動脈」，讓她相當難過，崩潰道「我好好的一個孩子，一個只有9歲的孩子為什麼要受這種苦」。

▲▼女童母親千字文控訴知名補習班外師帶頭霸凌女兒。（圖／翻攝自臉書社團／爆料公社二社）

▲女童母親PO出診斷書，顯示頸椎受到不小創傷。

5月6日，醫生終於診斷出女童的症狀是「頸部椎間環纖維破裂」，且由於該部位分佈著相當多的神經，治療非常麻煩。對此，原PO也質疑「補習班外籍老師為何放任其他學生壓上我女兒？為何期間不阻止？」並在文中放上了女童睡前的錄音檔。

▲▼女童母親千字文控訴知名補習班外師帶頭霸凌女兒。（圖／翻攝自臉書社團／爆料公社二社）

原PO痛批，雖然補習班每次看診時都會派一位老師來付掛號費，看似有在負責，但卻不肯坦白面對、不願負擔完全責任，直到2個月後她表示要將事件PO上網，補習班負責人才知道事情嚴重性，趕緊出面道歉，「但我覺得太晚了。兩個月來避不見面，太可惡。」

目前原PO已決定要向這間補習班以及外籍老師作出提告，她也提醒網友，一定要注意孩子在補習班的狀況。據了解，基隆市警局第四分局受理報案後，已通知這名外籍老師及補習班負責人到案說明，訊後依過失傷害罪嫌將2人函送基隆地檢署偵辦。

▼女童母親已向基隆市警局第四分局報案。

▲▼女童母親千字文控訴知名補習班外師帶頭霸凌女兒。（圖／翻攝自臉書社團／爆料公社二社）

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