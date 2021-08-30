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陸教育「雙減」政策執行20天　舉報平台收8000條實名檢舉

▲大陸推行教育「雙減」政策，對補教業帶來巨大衝擊。（圖／CFP）

▲大陸實行教育「雙減」政策，對補教業帶來巨大衝擊。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸教育「雙減」政策推行1個月後，大陸教育部今（30）日舉行記者會針對工作進度進行匯報。教育部教育督導局一級巡視員胡延品指出，國務院教育督導委員會辦公室設立的「雙減」問題專門舉報平台目前已收到8000多條涉教育的舉報。

▲大陸華爾街英語補習班驚傳破產，各地學習中心皆大門深鎖。（圖／CFP）

▲大陸華爾街英語補習班破產，各地學習中心皆大門深鎖。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，胡延品說，國務院教育督導委員會辦公室在「微言教育」、「中國教育督導」微信公眾號和「中國教育發佈」客戶端開設舉報專欄，受理群眾對學生作業負擔重、學校未依規開展課後服務和校外培訓機構無證照培訓、虛假宣傳、超標超前培訓、超期預收費、違規高收費、退費難等問題的實名舉報，「目前已收到8000多條舉報。」

胡延品表示，「下一步，我們將分省歸集有效舉報問題線索，印發督辦通知，按屬地管理原則要求相關省份核查處理。對群眾反映強烈的典型問題，我們將組織國家督學和有關專家進行實地核查，並向社會公佈核查情況。」

胡延品強調，「9月開學後，我們將在梳理群眾舉報問題線索、半月通報和明察暗訪發現問題的基礎上，針對普遍性、趨勢性問題，及時發佈風險預警提示，公佈虛假宣傳、無資質運營、捲錢跑路等機構名單和違法違規典型案例。」

大陸教育部7月24日祭出《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（雙減政策），整頓學生課後輔導課程及家庭作業負擔。此外，雙減政策也被形容成大陸「補教業」的寒冬，不少課後補習機構因此尋求轉型或直接宣布倒閉。

對於教育雙減政策的推行，大陸教育部還明定各省工作落實進度須每半月通報一次，對該落實、能落實而不落實的工作，或經多次通報仍整改不到位的典型問題，直接在媒體上曝光，並依據《教育督導問責辦法》啓動相關問責程序。

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