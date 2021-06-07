網批一週補14堂課沒童年　7歲女童一句話讓眾人閉嘴

▲7歲女孩嘟嘟一周要上14堂補習班，單仍樂此不疲。（圖／擷取自百度）

實習記者陳培鈞／綜合報導

中國大陸青島的7歲女孩嘟嘟，一週除了正常上課外，還有14堂的補習班要去上，學習國畫、書法、英語、象棋、乒乓球、琵琶、聲樂、音樂知識、言語表達等課程。嘟嘟對此表示，除了英語之外，其他都是自己的興趣。此話一出，讓批評嘟嘟父母的的網友們，個個啞口無言。

綜合陸媒報導，嘟嘟的課表十分緊湊，每天會先早起晨讀，接著到學校上課，除了週一休息外，其他天都安排了補習課程。週二下午1點學國畫、3點學硬筆書法、6點上英語課，週三下午4點學國際象棋、5點學乒乓球。

週四下午2點學軟筆、4:30上英語中教課、7點學主持課，週五下午5點上英語外教課，週六上午9點學琵琶、12:40學舞蹈、晚上7點上聲樂課，週日上午9點上作文閱讀課、10:30上數學思維課。

▲週三下午5點，嘟嘟要去學習打乒乓球。（圖／擷取自百度）

課表曝光後，引起網友大肆討論，許多人指責父母太瘋狂、壓迫、讓孩子沒童年，但嘟嘟的父親表示，從來沒有逼迫孩子，也不太看成績，只在意孩子的品德，最常對孩子說的話，就是我愛你！媽媽則提到，對孩子的教育，最注重習慣的培養，習慣比學習成績更重要。

嘟嘟對此回應，除了英語需要補強之外，其他都是自己的興趣，也不會覺得時間太緊湊，加上上補習班都有好朋友陪，一點都不會累。她還補充，未來想當律師和歌手，也想和媽媽永遠在一起。

▲嘟嘟的父親表示，從來沒有逼迫孩子，也不太看成績，只在意孩子的品德。（圖／擷取自百度）