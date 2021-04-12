台灣人從小狂補習「為何GDP輸歐美」　網點出殘酷真相：差太多

▲台灣人從小補習可說是常態。（圖／資料照，為示意圖）



記者曾羿翔／綜合報導



為了不讓小孩輸在起跑點，台灣家長幾乎都會讓自己的孩子從小就開始補習或是學各式才藝。不過就有網友提問，「台灣人從小補習，也沒有比較笨吧？為何均GDP還是贏不了歐美？」引起許多人熱烈討論，有人就直接點出背後的殘酷真相。

該名網友在批踢踢八卦版表示，台灣人從幼稚園開始雙語補習，打敗美國人贏在起跑點，從國小到國中再到高中，一路嚴格競爭，全方位補習，各種才藝玩爆歐美，結果出社會後，人均GDP卻輸了，「台灣人也沒有比較笨吧？台灣人從小補習，為何人均GDP贏不了歐美？」發文引起許多人熱烈討論。

底下有網友直指， 「GDP可靠補習增加嗎？」、「你補習班有教你怎麼賺錢嗎？」、「從小學習如何當工具人當奴隸」、「先不要講英語，歐美光是大學教育就打敗台灣了」、「大家忙著補習都窮忙」、「你知道你的GDP都是房地產撐起來的嗎？」、「台灣哪些老闆是從小補習的？」、「英語是世界語言，這點差滿多的」。

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也有另一派網友表示，「以台灣的地理條件、政治環境、人口數量能發展成現在這樣的水準已經很厲害了」、「如果我們的母語是英語，競爭力會比現在強很多才是」、「台灣人均排名27已是華語系國家最強了，有啥好抱怨？」