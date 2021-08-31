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自主防災動起來　台東縣培訓社區「防災士」

▲台東縣培訓社區防災種子「防災士」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣培訓社區防災種子「防災士」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東地勢狹長，南北海岸線長達176公里，是全台海岸線最長的縣份，包含離島共有16個鄉，一旦災害來臨，救災資源的投入與分配將影響救災成效。為鼓勵民眾參與防災工作，培養其自助、互助的能力，台東縣政府於8月30、31日舉行防災士培訓，計有35名參訓人員，透過理論講解與實務上操作強化學員防災技能。

台灣天然災害頻傳，災害類型日漸複雜化，包括社區、企業、長照機構、高層建築物、工廠等都必須建立自主救災機制，才能有效降低災害傷亡及損失；此次防災士培訓課程，由消防局副局長盧東發主持開訓典禮，講習對象為臺東縣內各鄉公所新進防災承辦人員、村長、村幹事，及已建置自主防災社區成員。

台東縣消防局表示，防災士培訓課程規劃共計２日15小時，並邀請台東大學防災中心教授王文清講授「社區防災工作推動與運作」、逢甲大學營建與防災中心教授陳柏蒼副講授「社區防災計畫與災情資訊掌握運用」、「社區避難收容場所開設與運作」、「防災計畫實做與驗證」等專業課程，完訓後學員更必須進行學科及心肺復甦術、自動體外心臟電擊去顫器操作及止血、包紮與固定操作等術科測驗項目，完成後始能取得認證成為合格防災士。

消防局期望藉由防災士制度的認證及推廣，彼此提供分享及相互學習的機會，也可自主性協助政府或防救災團體依相關法令辦理防救災宣導或自主推動防救災工作，協助社區防災整備工作，並於災害發生時，第一時間協助民眾採取緊急應變作為，共同提升社區基層防救災實力。

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