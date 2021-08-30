台東「縣內微旅行」9月1日啟動　安排「防疫有功人員」出團

▲台東縣政府推出「疫後經濟振興-接力挺台東」振興政策。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為解決疫後振興產業經濟，台東縣政府推出「疫後經濟振興-接力挺台東」振興政策，投入縣府撙節預算，希望帶動縣內經濟循環。台東縣政府表示，有關振興方案其中的2項-縣政參訪、伴手禮採購2案4200萬預算皆屬於台東縣府年度撙節經費，相關作業均依照預算法並依據政府採購法規定辦理公開招標進行振興作業。

另外伴手禮部分，現階段得標41家廠商中，有9成5為台東在地業者，唯一2家非台東業者也提出台東在地產品為主的伴手禮組合。另外，縣政參訪將以縣內長者、弱勢族群，同時慰勞防疫有功人員為主，相關邀請名單皆授權各鄉鎮、各協會提報，全面公開透明。

縣府表示，受疫情影響今年很多活動只能停辦或變更方式，縣府所撙節的活動經費因多為向中央爭取而來，無法改以現金發放，故縣府轉用「縣內微旅行」的方式，以台東人挺台東人的方式振興在地經濟運作。

縣府強調，縣政參訪除邀請弱勢團體、社區長者及身心障礙團體等對象外，更將以「防疫有功人員」為主要邀請對象，包含醫護人員、環境清潔及消毒人員及村里鄰長等優先納入，安排縣內共6條遊程提供選擇，包含在地生活體驗、特色餐廳等，希望藉此創造雙贏，不僅可慰勞防疫有功人員，同時讓在地弱勢縣民也能機會到台東各角落體驗不同風景，也藉此活絡在地經濟。

縣府進一步說明，「縣內微旅行」預計在9月1日開始陸續安排「防疫有功人員」出團，給予感謝與支持，為這段期間的努力表示敬意。

在採購伴手禮方面，以「110年度振興推廣伴手禮品採購」採購案執行，總共也吸引67家業者投標。雖然採購法規定，機關不應限制投標廠商之設立地或所在地，但縣府為推廣台東特色產品，特別將產品台東在地性納入評選標準中，經委員評選結果，共41家業者得標，獲選的伴手禮皆具有在地特色，包括紅烏龍茶、洛神花加工食品、台東咖啡等食品及文創商品。

台東縣府表示，政府的資源能夠流到真正需要的對象上，才是縣府做「台東疫後經濟振興方案」的目的，未來縣府將持續整合資源力挺產業對抗疫情難關，逐步推動經濟復甦，兼顧防疫及振興，漸進式活絡台東經濟，攜手邁向雙贏，一起撐台東。



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