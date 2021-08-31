台東縣府攜手佛教慈濟基金會　興建豐田國中學生宿舍

▲台東縣府攜手佛教慈濟基金會，將興建豐田國中學生宿舍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣豐田國中足球隊屢創佳績，卻缺乏良好的訓練及住宿環境，台東縣府繼爭取體育署補助建置11人制人工草皮足球場，去年7月台東縣長饒慶鈴拜會證嚴上人，再媒合興建學生宿舍，並於31日舉行佛教慈濟基金會捐建豐田國中學生宿舍意向書簽約儀式，總工程經費5千多萬元，預計明年春節前動土。

饒慶鈴提到，去年5月豐田國中足球隊榮獲「108學年度中等學校足球聯賽國中男生組11人制」冠軍時，她到校慰問足球隊球員及關心生活狀況，發現宿舍為原工藝教室改建，生活空間擁擠，盥洗浴廁設施不足，因此燃起為孩子們興建宿舍的念頭，

經過多次積極與佛教慈濟基金會溝通，去年7月再率領教育處長林政宏及學校校長、教師與足球隊學生前往拜訪證嚴上人，證嚴上人允諾捐建宿舍，並鼓勵球員惜福、感恩來自社會大眾的捐款，努力學習與訓練，終於促成學生宿舍興建案。

豐田國中的足球隊成立第5年成績優異，是台東的驕傲，曾為台東奪下首座全國中等學校足球賽冠軍，校內也成立台東縣第一屆原住民流行音樂與表演實驗教育專班，培育在地音樂創作才子。感謝佛教慈濟基金會捐建學生宿舍，相信透過硬體設備的逐漸改善，提升孩子的學習成效，有助於豐田國中成為台東縣足球運動培訓及原住民流行音樂推展的搖籃。

佛教慈濟基金會副總執行長林碧玉則指出，慈濟2017年起每年補助體育班餐費，讓學子在發育時期補充足夠營養，體育班學生也利用時間做志工服務回饋社會，包含做環保、到台東仁愛之家等慈善機構關懷長者、掃街敦親睦鄰等。去年7月饒率同仁及豐田國中師生拜訪慈濟，證嚴上人對於縣長關心教育及學生住宿學習環境相當欽佩，也指示全力協助學生宿舍興建。

縣府教育處說明，慈濟捐建豐田國中學生宿舍案總工程經費約5千多萬元，興建時間約為2年，建築物為2層樓，設置有學生寢室21間共84張床、教練及舍監寢室共5間，加上因學校原設有原住民流行音樂專班，故此次在規劃設計時將其空間配置計有6間寢室24張床位，分配供給流行音樂專班女學生住宿，另設置學生餐廳、配膳室、閱覽室、淋浴間等多用途空間供其使用。

►Her今天推出「極簡風小家電」





►二手票券豐富你的生活

