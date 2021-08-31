袋袋相傳「善袋」環境　台東縣環保局設16處購物袋回收箱

▲台東縣環保局設16處購物袋回收箱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

實踐環保是現代人的共同意識，民眾購買物品常會使用到環保袋或塑膠袋，但使用塑膠袋真的就不環保嗎?選擇環保袋或紙袋真的對環境比較有善嗎? 為落實循環再使用的工作，台東縣環保局目前在縣內共有16處營業場所設置購物袋回收箱，提高每一個袋子的使用率，歡迎民眾多多利用，讓袋袋相傳，「善袋」環境。



台東縣長饒慶鈴表示，最可怕的浪費就是一次性使用，無論使用哪種袋子，都應該盡可能地重複使用，盡量不買新的，根據英國環境局的研究，1個棉製的環保袋需被使用131次後，才能抵銷使用一次性塑膠袋造成的環境衝擊，重複利用就能夠減少原本可能會購買的全新袋子，進而達到源頭減量的效果。

環保局說明，聯合國環境規劃署(UNEP)在2020年釋出的一篇研究報告中，透過生命週期，比較塑膠袋及其替代品對環境優缺點後發現，原材料的多少、種類、袋子的使用次數、技術和能源消耗等方面的區別，會導致產品對環境影響的不同。



近年台東縣致力於推廣資源再利用，環保局在縣內設置16處購物袋循環再利用回收箱(Rebag回收箱)，鼓勵民眾將家中多餘的塑膠袋、紙袋及購物袋等捐贈，經過清洗、整理後，放在各類營業場所中的回收箱內達成循環再使用、落實減塑環保之成效。

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