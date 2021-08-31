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季節限定！侯友宜再登「東森農場」賣金山地瓜　王令麟力挺回饋東森幣

▲▼侯友宜上東森購物銷售金山地瓜 。（圖／記者徐文彬攝）

▲產地直銷的金山有機66號紅心地瓜，將於9/1（三）下午4:40在東森電視購物第47台開賣，新北市長侯友宜再度化身一日購物專家，特別上節目站台。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

新北市金山的紅心地瓜相當知名，一般產季是七月到九月之間，目前正值盛產季，新北市長侯友宜為推廣在地時令新鮮農產，再次化身購物專家，登上東森電視購物《東森農場》系列節目，助攻金山青農辛苦栽種的「有機66號紅心地瓜」，9/1（三）下午4:40鎖定東森電視購物47台，每箱6公斤裝約20～40條地瓜，東森價只要750元，東森集團總裁王令麟力挺小農，再加碼回饋50％東森幣。

近年健康飲食風氣興起，地瓜的低GI與優質澱粉特性，掀起食用熱潮！侯友宜說，從小他就吃地瓜長大，對地瓜有種特殊的情感，這次推廣金山的有機66號紅心地瓜，口感特別綿密軟Q，原因在於金山得天獨厚的地形，種植處緊鄰大屯山的北海岸，除了有陽明山系清泉灌溉，富含礦物質的火山黑土壤，長年海風吹佛，日夜溫差大，土壤帶鹽及排水性良好之獨特地理條件，因此特別鬆綿香軟、甜度高，吃起來與南部地瓜不一樣。

東森農場賣金山地瓜（圖／東森購物網提供）

▲▼「東森農場-新北金山地瓜」東森價750元，6KG/箱，一箱約20～40條，買再送50%東森幣。（圖／東森購物網提供）

東森農場賣金山地瓜（圖／東森購物網提供）

甘藷富有維生素C和E ，也含有大量胡蘿蔔素，及大量膳食纖維，是絕佳天然優質食材。來自金山的有機66號紅心地瓜，以有機農法種植，過程中不可使用除草劑等化學藥劑去除雜草，東森嚴選開賣的地瓜皆是新鮮收成，整箱產地直送，將當季最好吃的有機地瓜送到每位重視食安、健康的消費者手上。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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