AZ+BNT何時開放混打？　陳時中曝「考慮關鍵」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

BNT疫苗即將在近日抵台，台灣日前已經開放AZ混打莫德納，外界也關心未來是否會開放AZ混打BNT？對此，指揮官陳時中表示，混打還是要根據到貨量才能決定，主力還是放在第一劑人口涵蓋率。

郭台銘日前前往歐洲催貨BNT後也透露，今年可到貨800~900萬劑，同時也替台灣爭取3,000萬劑的額度，獲得不錯的回應。針對BNT能在預期順利到貨，指揮中心28日起開放疫苗平台可選擇BNT疫苗，並維持開放18歲（含）以上民眾登記。

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陳時中今表示，目前BNT初步規劃12~17歲學生優先施打，主要是在校園造冊接種，當然如果要去醫院施打，可以拿相關證明到醫院接種，另外也開放18~22歲對象到登記平台做意願登記，所以相關年紀打到可能性很高，符合資格者也要盡快到平台登記意願。

而針對是否開放BNT混打，陳時中表示，BNT或mRNA跟AZ混打，基本上專家認為這方向是可行，但什麼時候實施和實施對象，可能要根據進來的貨量去考慮，第二是疫苗的量是一定的，打出來是一定的劑次人口比，打一劑有基本保護，所以希望把第一劑涵蓋率提高，再把第二劑補足。