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AZ疫苗對象加開！滿23歲「1類人」卻資格不符　網懊惱：就是我

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲接種疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

第七期自8月29日10時開放之AZ疫苗預約接種，已於今（31）日12時截止，為了讓疫苗資源有效運用，9月3日10時至4日18時止，將開放1998年12月31日（前）出生的民眾預約，不過前提是，必須7月19日前就已登記意願才符合資格。就有網友將消息轉至PTT上，無奈自己還是打不到。

9月3日10時至4日18時止，將增開「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲(含)[即1998年12月31日(含)以前出生]民眾」，符合資格者將陸續收到提醒簡訊，預約後可於9月9日、10日施打。

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消息轉至PTT上後，不少網友紛紛留言表示，「差1歲！X」、「只剩大學生了」、「大學生是最軟的一塊」、「大學生命最不值錢」、「往下打很好啊，第二劑可以等BNT」、「第一劑幾乎都打得到了」、「BNT才剛進，不可能打得到23歲」、「全部年齡都覆蓋了耶」。

▲▼增開AZ疫苗接種對象。（圖／指揮中心提供）

▲23歲以上民眾必須7月19日前就有意願登記AZ疫苗才符合資格。（圖／指揮中心提供）

值得注意的是，並不是所有23歲以上民眾均可登記，必須在7月19日前就有意願登記AZ疫苗才符合資格。因此也有些網友開始討論，誰是年紀符合資格卻還打不到疫苗的人，「7月19日沒選AZ的人，X，就是我啦」、「7月19日沒登記的23歲以上老人」、「19號以前還在挑疫苗的啊」、「7月19日前沒登記的啊，直接放生」。

對此，也有些網友開酸，「7月19日自己不勾，可憐哪」、「自己7月19日前不登記怪誰」。

此外，有些大學生無奈自己不符合該輪AZ的預約接種資格，不過稍早指揮中心公布最新規畫，BNT除了優先開放給國、高中生，其餘則將優先提供預約平台意願登記，且尚未接種過疫苗的18歲至22歲（含）民眾預約接種。

►簡單一招，讓拖地不費力

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