AZ疫苗對象加開！滿23歲「1類人」卻資格不符　網懊惱：就是我

▲接種疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

第七期自8月29日10時開放之AZ疫苗預約接種，已於今（31）日12時截止，為了讓疫苗資源有效運用，9月3日10時至4日18時止，將開放1998年12月31日（前）出生的民眾預約，不過前提是，必須7月19日前就已登記意願才符合資格。就有網友將消息轉至PTT上，無奈自己還是打不到。

9月3日10時至4日18時止，將增開「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲(含)[即1998年12月31日(含)以前出生]民眾」，符合資格者將陸續收到提醒簡訊，預約後可於9月9日、10日施打。

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消息轉至PTT上後，不少網友紛紛留言表示，「差1歲！X」、「只剩大學生了」、「大學生是最軟的一塊」、「大學生命最不值錢」、「往下打很好啊，第二劑可以等BNT」、「第一劑幾乎都打得到了」、「BNT才剛進，不可能打得到23歲」、「全部年齡都覆蓋了耶」。

▲23歲以上民眾必須7月19日前就有意願登記AZ疫苗才符合資格。（圖／指揮中心提供）

值得注意的是，並不是所有23歲以上民眾均可登記，必須在7月19日前就有意願登記AZ疫苗才符合資格。因此也有些網友開始討論，誰是年紀符合資格卻還打不到疫苗的人，「7月19日沒選AZ的人，X，就是我啦」、「7月19日沒登記的23歲以上老人」、「19號以前還在挑疫苗的啊」、「7月19日前沒登記的啊，直接放生」。

對此，也有些網友開酸，「7月19日自己不勾，可憐哪」、「自己7月19日前不登記怪誰」。

此外，有些大學生無奈自己不符合該輪AZ的預約接種資格，不過稍早指揮中心公布最新規畫，BNT除了優先開放給國、高中生，其餘則將優先提供預約平台意願登記，且尚未接種過疫苗的18歲至22歲（含）民眾預約接種。