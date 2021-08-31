郭董明年3000萬劑BNT還未定案！陳時中：我覺得量稍多了點

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

全球新冠肺炎疫情未停，變異株也肆虐多國，全球也開始準備明年新冠疫苗施打計畫，台灣也預定明年2000萬劑莫德納，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表態過要買多廠牌疫苗，因此也有像AZ提出購買意願，另外還有鴻海董事長郭台銘洽談的3000萬劑。但陳時中今直言「3000萬劑的量稍微多了一點。」

台灣近年新冠疫苗短缺，和其他國家施打速度相較，台灣滿了一大截，尤其變異株不斷出現，甚至有國家已開始追加第三劑，因此台灣在爭取今年疫苗同時，也直接訂購2000萬劑莫德納次世代疫苗，要超前部署明年疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而郭台銘日前前往歐洲催貨BNT後也透露，今年可到貨800~900萬劑，同時也替台灣爭取3,000萬劑的額度，獲得不錯的回應。陳時中之前曾多次表示要購買多廠牌疫苗分散風險，而今也在記者會表示，除了2000萬劑莫德納，也有向AZ提出購買意願，目前在商談中。

另外，針對郭台銘洽談的明年3000萬劑BNT，陳時中今坦言「我是覺得量稍微多了一點，因為我們才2300萬人口，如果要追加第三劑，還要知道到底要打到多密集、時間要間隔多久，這都需要去考慮的。」不過他也強調這3000萬劑BNT也在商談中。