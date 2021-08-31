第7輪可改選BNT「AZ將現緩打潮」？　陳時中：疫苗就是自由選擇

▲陳時中表示，疫苗就是提供大家做自由選擇。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

第七輪疫苗施打AZ，預約至今（31日）中午12點截止，不過，28日起BNT疫苗納入意願登記選項，指揮中心提到，若符合第七輪預約資格對象者想改BNT今下午4點開放加選，如此一來是否會造成AZ緩打潮？指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗就是提供大家自由選擇。

記者會媒體問第7輪AZ改選BNT，但現在較多的是AZ，是否會擔心AZ有緩打朝？陳時中說，原則就是，提供疫苗，讓大家做自由選擇，資訊公開，希望大家有輪到就盡快打。

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指揮中心發言人莊人祥補充說明，AZ庫存有57萬，運來部分有 26.5萬，今天預計到59.5萬。

而第7輪預約將提供於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲（含）以上對象，也就是1992年12月31日（含）以前出生，及滿18歲以上，為2003年9月3日（含）前出生，第九類對象進行接種，施打期間預計自9月3日至9月10日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。

200萬劑BNT疫苗最快明天到貨，除了保留120萬劑供12～17歲學生施打，剩下約80萬劑將開放給1至10類對象，依照年齡層往下打，指揮中心於28日下午已重啟疫苗登記平台，並加入BNT選項，開放18歲（含）以上民眾登記，想接種的民眾請把握時間。