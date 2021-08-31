BNT功勞歸郭董？謝志偉批沒腦　徐巧芯反嗆：搞笑言論勝當年鼠來寶

▲徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

駐德代表謝志偉近日因BNT疫苗槓上前民進黨立委郭正亮，並形容買BNT是接力比賽，蔡政府是前三棒，鴻海集團創辦人郭台銘則是第四棒，只有沒腦的人會說「功勞都是第四棒的」。對此，國民黨北市議員徐巧芯31日在臉書批評，「駐德大使到底在幹嘛？謝志偉除了Rap跟嘴砲以外還有什麼才能？郭台銘出錢出力還去催貨，被形容成一個『第四棒』？」

徐巧芯表示，跑大隊接力是這樣子的，照理來說每一棒當然都有功能性，但如果你的「隊友」是：第一棒說要「分散風險」，所以有人幫忙牽線1000-3000萬，直接被砍成150-200萬導致德國人看了傻眼，最後破局，買不到疫苗第一棒還說自己不後悔。

「第二棒跳過商業邏輯不跟上海復星談判，跑去找原廠洽談，談到破局，自己寄一份合約書給人家，被已讀不回；第三棒直接坐在地上休息，說『跟你保證市場上沒現貨』、『我敢講現場買不到疫苗』，動也不動，反正跑不動就是跑不動，你咬我啊！」

徐巧芯說，如果在一場接力賽中你的隊友都是這樣「 瘋狂掉棒」，觀眾能不為從最後一名衝刺到第一名的第四棒鼓掌叫好嗎？

徐巧芯斥責，整個採購過程，你們對第四棒的羞辱還不夠多嗎？現在還要來幫坐享其成贏得比賽的一二三棒洗白？被前桃園市議員王浩宇說「郭董捐錢就好，不然只是說說」；一個什麼退休翁教授說要「幫郭台銘上一堂法律課」；閣揆蘇貞昌與衛福部長陳時中直接明示暗示郭台銘沒貨、根本買不到⋯。

「甚至連BNT 都多次被抹黑，包括陳時中說BNT在深圳分裝、品牌可能有問題；有人說什麼上海復必泰跟德國BNT不一樣⋯謝大使有出來發過文為郭台銘或BNT抱屈嗎？沒有，我只看到他說要當高端戰士，結果自己打了兩劑AZ。」

徐巧芯再罵，郭台銘臉書上寫「俯首甘為孺子牛」，而這句話的前一句叫做「橫眉冷對千夫指」；橫眉怒對那些喪盡天良、千夫所指的人，俯下身子甘願為老百姓做孺子牛，指對待敵人決不屈服，對人民大眾甘願服務。

徐巧芯表示，是哪些人讓把不可能化為可能的「關鍵第四棒」橫眉冷對？現在還好意思出來要求分享功勞？未免臉皮太厚了吧！還真的有這種人！如今還講得一副要鬥爭郭台銘的樣子，語帶恐嚇說「是你們陷他於不義」，那請問你又何時對人家有義過？

徐巧芯說，「謝大使，你知道嗎，這麼搞笑的言論跟你當年的鼠來寶有過之而無不及，我們才不會要你閉嘴，反而希望你多講一點」。

▼謝志偉臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／謝志偉）