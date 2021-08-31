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防堵非洲豬瘟！竹市專勤隊查獲越南小吃店「4kg可疑豬肉製品」

▲▼移民署查緝非洲豬瘟再出擊！查獲4公斤可疑豬肉製品。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲移民署新竹市專勤隊於越南小吃店查獲4公斤可疑豬肉製品。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為防範非洲豬瘟入侵台灣，移民署新竹市專勤隊日前才查獲3起標示不清的豬肉製品及越南月餅，總重量約1050公克，孰料，現又出現一起案例，新竹一間越南小吃店被專勤隊查獲，販賣可疑豬肉製品，總重量約4公斤。對此，目前經店家同意，專勤隊與衛生局人員已將來源不明肉品抽樣送驗。

▲▼移民署查緝非洲豬瘟再出擊！查獲4公斤可疑豬肉製品。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹市專勤隊表示，為防止業者利用網路販售非洲豬瘟豬肉製品，專勤隊同仁利用網路偵蒐發現新竹地區一家越南小吃店疑似有販賣越南豬肉製品，遂會同衛生局人員前往查察，便當場查扣越南火腿160條（每條約24公克）重約3.8公斤及越南酸菜0.18公斤，合計約4公斤標示不明豬肉製品，相關物品經店家同意後，將來源不明肉品抽樣封存查扣送往財團法人農業科技研究院進行檢驗。

▲▼移民署查緝非洲豬瘟再出擊！查獲4公斤可疑豬肉製品。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹市專勤隊隊長范育誠特別提醒，各地方小吃店可能會因為COVID-19疫情持續延燒，長期下來造成虧損，紛紛透過網路推銷自家美食，加上非洲豬瘟走私肉品侵臺，更讓店家吃不消，因而鋌而走險。民眾不要購買產地來源不明肉製品或其他豬肉產品，如有購買不明肉品請丟「一般垃圾」，不要丟廚餘桶或是交給防檢局、動保處人員。

移民署也進一步呼籲，新住民以及外國朋友們入境時不可攜帶動植物及豬肉產品（含月餅、罐頭及泡麵等），若違反將依動物傳染病防治條例第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬以下罰金，相關肉品依法沒入銷毀。如有發現來路不明疑似產品及販賣行為也請儘速向相關單位舉報，通報專線0800-039-131。

▲▼移民署查緝非洲豬瘟再出擊！查獲4公斤可疑豬肉製品。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼移民署查緝非洲豬瘟再出擊！查獲4公斤可疑豬肉製品。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼移民署查緝非洲豬瘟再出擊！查獲4公斤可疑豬肉製品。（圖／記者陳凱力翻攝）

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