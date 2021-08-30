追非洲豬瘟肉品　苗栗5鄉鎮市查獲「不明肉製品」共25公斤

▲苗栗縣聯合稽查縣內30餘間東南亞雜貨店、小吃店，共查獲「不明肉製品」共計約25公斤。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

移民署苗栗縣專勤隊為防堵非洲豬瘟，近日聯合苗栗縣警察局、衛生局、動物保護防疫所等單位，前往頭份、竹南、後龍、銅鑼、造橋等30餘間東南亞雜貨店、越南小吃店稽查，目前已查獲「不明肉製品」共計約 25 公斤。

苗栗縣專勤隊指出，26日下午聯合苗栗縣警察局、衛生局及動物保護防疫所兵分2路分別前往後龍及頭份進行稽查，先於後龍鎮的越南雜貨店查獲來源不明的豬肉製品共53包重量約22.4公斤；再於頭份市的東南亞雜貨店查獲魚漿豬絞肉及火腿重量約1公斤及1.6公斤，由於肉製品上均無產地、成分、品項、製造日期等標示，違反食品安全衛生管理法，苗栗衛生局現場封存肉製品，也將部分肉製品帶回檢驗，將待檢驗結果出爐再行偵辦。

此外，苗栗縣專勤隊27日網路巡察時發現，苗栗縣銅鑼鄉1名范姓移工，以化名在臉書代購越南月餅，經專勤隊清查後，立即前往其上班地點查察。范姓移工表示，因越南賣家說什錦叉燒口味的月餅缺貨，最後僅購入巧克力、椰奶等甜食口味，未購入含肉製品的月餅，經現場比對訂購清單確實無含肉製品的月餅，儘管只是虛驚一場。

苗栗縣專勤隊長陳元助呼籲，民眾不要購買產地來源不明肉製品或自國外攜帶肉類產品、走私動物及其他豬肉產品返國，如有收到不明肉品請丟一般垃圾，不要丟廚餘桶；或是可以交給防檢局、動保處人員處理。若違反將依動物傳染病防治條例第 41 條規定，最高處 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 300 萬以下罰金，查扣肉品依法沒入銷毀。

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