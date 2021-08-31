立委爆蝦皮賣「越南肉乾」產地寫台灣　恐有非洲豬瘟肉品混充

▲邱臣遠展示貿易公司網站販售相關產品的截圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國內近期頻頻查獲非洲豬瘟肉品走私案件，台灣民眾黨立委邱臣遠31日舉行記者會揭露，知名電商平台蝦皮購物販售「越南牛肉乾」，雖然產地標示台灣，但可能在加工過程混充越南肉品，恐成食安漏洞，呼籲政府應該管理電商平台業者，稽查食品來源。

邱臣遠今天舉行「豬事大急！越南肉乾恐入侵近8個月，電商變破口，越南肉乾還在賣」記者會，揭露包括蝦皮購物、玉凰國際貿易公司官方網站，都可購買到標示「產地台灣」的越南牛肉乾，但在越南蝦皮網站上，同樣商品的產地卻是標示越南。

邱臣遠質疑，近期台灣各地頻頻傳出有移工、東南亞小吃店或雜貨店夾帶、販售含有非洲豬瘟病毒的肉乾的事件，造成國內豬農非常大的恐慌，我國自2019年即將越南列為非洲豬瘟疫區，至今越南肉品仍無法輸入台灣，不過，現在電商平台和進口商卻可能成為最大漏洞。

邱臣遠說，應該查明這些電商平台販賣的越南肉乾，到底是越南製造、或者在台灣加工，加工進行過程是否可能混充越南肉品？民進黨曾在2016年宣示把食品安全作為主要政策訴求，但現在電商平台卻恐成為食安漏洞，呼籲行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲負起責任，給國人一個具體的回答。

針對現行稽查肉品的規定，邱臣遠表示，現在台灣是只有正面表列的國家才能輸入肉品，目前並不包括越南或其他東南亞國家，不過其仍可透過肉類加工品等方法輸入台灣，相關單位應該釐清、訂清楚規範，保障消費者食安。

▲非洲豬瘟走私來台引起國內恐慌。（示意圖／台中專勤隊提供）