養豬場即日起不能再看到廚餘！　餐廳、學校和全民「處理方法」曝

▲9月1日至9月30日養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許展溢／台北報導

為防非洲豬瘟病毒進到養豬場，9月1日起所有養豬場必須暫停使用廚餘餵飼豬隻，環保署今（30日）表示，即日起廚餘停止進到養豬場。只是原本餐廳、學校等單位的廚餘該怎麼辦？環保署強調，還是可交給原委託場或業者，後續環保單位全部免費協助處理。

環保署表示，廚餘收集方式，由各縣市因地制宜調整，請民眾配合轄內縣市規定之方式排出，餐廳、機關、學校、旅館、社區大樓等單位請將廚餘交給原委託之廚餘養豬場或廚餘清運業者，清運至環保單位指定之地點，免費提供處理廚餘。如有養豬場不再協助清運，則請聯繫縣市指定窗口，由清潔隊協助清運或委託合法清除業者清運，環保機關將全體總動員全力協助廚餘清運及去化。

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▲餐廳和學校的廚餘仍可交給原委託的養豬場和業者。（圖／屏東縣政府提供）



環保署提到，9月1日至9月30日養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻，全面防堵非洲豬瘟疫情的發生，為確保全國垃圾處理設施能穩定操作持續去化廢棄物，以及此期間大量廚餘產生之清運不受影響，已調用各地環保局高溫快速發酵堆肥設施、以掩埋場進行自然熟化及焚化廠併同垃圾妥善處理，以達成短期快速防堵疫情與去化廚餘目的。

另外，一般民眾處理廚餘方式，環保署提醒，仍依照過去清運方式，完全不受影響，只是要配合落實惜食減量、剩食打包不浪費及廚餘排出前瀝乾後再交由清運單位處理。民眾等相關單位如有廚餘清運及處理問題，各地環保單位已設有專線電話提供民眾、清運業者及廚餘產出源諮詢服務或可到環保署的網站，查詢合法廚餘清運業者名單。

環保署最後強烈呼籲，事業負責人或相關人員千萬不可有任意棄置廚餘之行為，如經查獲任意棄置致污染環境，將依廢棄物清理法第46條規定裁罰，可處1年以上5年以下徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。