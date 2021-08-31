醫告誡「起床後3習慣」疲倦一整天！　設貪睡鬧鐘...炸累4小時

實習記者陳妙津／綜合報導

英國國民保健署（NHS）醫生蘭加楊（Karan Rangarjan）日前在網上分享，千萬別在早上起床後做這3件事，否則可能會一整天都感到疲倦，包括按下鬧鐘的貪睡功能、一睡醒就拿起手機，以及喝一杯咖啡提神等。



根據《每日郵報》報導，擁有超過400萬粉絲的蘭加楊（Karan Rangarjan）表示，第一個錯誤習慣就是「按下鬧鐘的貪睡功能」，因為這導致身體進入另一個睡眠週期，再度釋放有助於睡眠的激素，當再次起床時，身體會堆滿睡眠化學物質，可能使人感覺疲倦達4小時。

▲按下貪睡按鈕會使人們起床後疲倦4小時。（圖／翻攝自PIXABAY）



蘭加楊說，第二個錯誤習慣是「一睡醒就拿起手機檢查」，因為當人體早晨甦醒時，腦波會逐步從「Delta波」轉換到「Theta波」，再慢慢變成alpha，若使用手機，會使腦波直接跳轉到「Alpha波」，警戒速度增快將導致一整天都處於緊張焦慮的狀態。



蘭加楊也表示，很多人起床後，都會喝一杯咖啡提神，不過身體在早上8到9點會產出皮質醇（Cartisol），能夠讓人警覺、充滿幹勁，要喝咖啡的話應該選在稍晚時段，才能有效地提神醒腦。