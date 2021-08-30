辣媽遭下藥撿屍！吸2口電子煙「失控癱倒」一臉茫　過2天才能走路

▲ 艾瑪在夜店遭人下藥，全身無法移動。（圖／翻攝自臉書／Emma Sugrue-Lawrence）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國西密德蘭郡日前發生一起恐怖事件，一名女子晚上到夜店狂歡，在吸菸區與一名陌生男子交談，將自己的電子煙遞給對方試試看，男子接過後不久去了趟廁所，回來後將電子煙還給她，沒想到她拿回後吸了幾口，不久後便全身癱軟，才驚覺自己遭人下藥，整整2天無法正常行動。

《每日郵報》報導，這起事件發生在西密德蘭郡伍爾弗漢普頓，43歲母親艾瑪（Emma Sugrue-Lawrence）21日晚間到一家夜店享受周末夜時，一名男子上前搭訕，主動請她喝酒。艾瑪拒絕了他，但在吸菸區又遇到這名男子，便將自己的電子煙給他試試看，而男子接過後離開艾瑪的視線僅幾分鐘，回來後艾瑪拿回自己的電子煙，吸了幾口後不到10分鐘便全身癱軟。

艾瑪說明，她吸了電子煙後開始頭暈目眩、汗流浹背，趕緊通知同行的友人，一起離開夜店，過馬路到對面時突然腿軟癱倒，5分鐘後全身都失去控制，甚至無法睜開眼睛，能聽見別人說話卻無法回應，甚至無法正常呼吸，但很清楚當下發生什麼事。友人拍下的照片中，艾瑪全身無力地倒在擔架上，雙眼緊閉，嘴巴微張。

▲ 這起事件令艾瑪心有餘悸。（圖／翻攝自臉書／Emma Sugrue-Lawrence）

她回憶道，夜店外的警察起初以為她只是喝醉，但她知道自己被人下藥，不斷發冷卻全身是汗，頭都抬不起來，只能癱倒在路邊。3小時後再次醒來時，艾瑪已經在醫院病床上，卻連打電話給丈夫或3個小孩的力氣都沒有，上午在友人陪同下出院，經過2天才能正常活動，卻還是常常突然腿軟。

艾瑪的工作便是幫助吸毒者，且當晚沒有喝下任何別人給的酒，才驚覺問題出在電子煙，認為自己可能吸入「曼巴噴霧」（mamba spray），只需要在電子煙上噴上少量，就能使人昏迷。她事後在臉書分享她的可怕經歷，竟收到幾名陌生網友私訊表示，他們當天晚上也在同一家夜店被同一名男子搭訕。

儘管身體已經恢復，這起事件仍在艾瑪心中留下創傷，「我過了幾天才意識到自己有多幸運」，若當時沒有友人在身邊，情況可能更糟，「我無法移動、說話或睜眼，但我知道正在發生的一切」，令她不禁想起許多被下藥撿屍的年輕女孩，「她們知道發生什麼，但無法尖叫，也無法阻止。」

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