5000封信未讀！英外交部遭爆「無視求救信」　無數阿富汗人被拋棄

▲阿富汗民眾在機場外高舉證明文件希望能搭機離開。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國28日宣布結束在阿富汗的撤離行動，撤離人數約在1.5萬人，不過有消息指出，英國外交部信箱有超過5000封阿富汗人的求救信件，至今尚未被讀取，就連國會議員的信件也都沒有得到回覆，恐怕還有不計其數的盟友被留在阿富汗。

英國國防部日前證實，最後一班軍機已於28日晚間離開喀布爾（Kabul）機場，結束長達20年的駐紮任務。國防大臣華勒斯（Ben Wallace）也表示，英國在近2周內撤離超過1.5萬人，大約1萬名曾與英軍或其他組織共事的阿富汗公民成功撤離，但仍有800至1100人符合撤退資格，卻未能及時進入機場，因此未能登上飛機。

▲英國最後一班軍機28日離開阿富汗喀布爾機場。（圖／達志影像／美聯社）



不過，根據《衛報》報導，消息人士指出，過去一星期英國外交部信箱裡，累積了超過5000封未讀取的電子信件，裡面包含阿富汗人的求救訊息，還有來自各個國會議員的信件，因此被遺留在阿富汗的人可能更多。消息人士表示，這些信件涉及的待救人數大多不只一人，這意味著官方可能不清楚到底有多少盟友被留在阿富汗。

消息人士指出，這些信件不僅沒有得到回覆，更多根本沒有被打開過，「他們（官員）不可能知道有多少人被留下，因為他們甚至都沒有讀過郵件，就算是已經註冊登記的人中，仍有許多人被留下來，還有更多、更多人都還沒有被受理。」據了解，甚至連工黨領袖斯塔默（Keir Starmer）在23日發出的郵件，遲至26日都還沒被閱讀。

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