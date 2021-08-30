英美等國發表聲明：塔利班同意阿富汗人離境





▲塔利班奪權後，試圖透過更溫和的對外做法以換取國際承認。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社倫敦29日綜合外電報導

根據英國、美國等國發表的聯合聲明，塔利班（Taliban）將允許所有外國國民與獲得其他國家旅行許可的阿富汗公民離境。

路透社報導，這份聲明指出：「我們已獲得塔利班的保證，所有外國國民及任何獲得其他國家旅行許可的阿富汗公民，都將獲准以安全及有序的方式出境並前往他國。」

聲明指出，包括澳洲、日本、法國、西班牙等國，將繼續核發旅行證件給特定的阿富汗人。