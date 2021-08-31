狂當面打嗝放屁！老闆笑「孩子氣的幽默感」　員工怒離職提告

▲辛普利西歐任職的義大利餐廳內部實景。（圖／翻攝自Instagram／antipastolondon）

實習記者黃品臻／綜合報導

英國一家義大利餐廳的服務生辛普利西歐（Edgar Simplicio）指控餐廳老闆克雷特拉（Alessandro Cretella）曾當著他的面打嗝，還曾問他是否想看「糞便照」，兩人大吵一架後辛普利西歐提出辭呈，並將整起事件告上法院，最終獲得賠償。

綜合外媒報導，辛普利西歐於2007年就進入位於倫敦巴特錫（Battersea）的義大利餐廳工作，現任老闆克雷特拉則是2016年底才接手父親的餐廳。

辛普利西歐向法庭表示，克雷特拉曾多次叫他到面前，故意大聲打嗝，且克雷特拉還曾在餐廳有客人時，放了一個響屁，臭氣飄向他讓他當場「凍結」了數分鐘之久。

辛普利西歐還說，克雷特拉也曾在妻子面前開玩笑，發表「辛普利西歐不喜歡我打嗝」的言論，甚至在2020年時問過是否願意看他的糞便照片。

此外，辛普利西歐批評克雷特拉「不專業且無能」，不僅會在顧客用餐時躺在餐廳長椅上睡覺，還會赤腳在餐廳走來走去，甚至將自己用過的牙線及牙籤丟在吧台上，要員工來收拾。

克雷特拉罹患食道炎，平時容易脹氣，因此他以該理由否認了辛普利西歐的指控，但他承認自己確實保有「孩子氣的幽默感」。而辛普利西歐雖然知道老闆的身體狀況，但他形容老闆的行為「令人作嘔和幼稚」。

▲餐廳老闆克雷特拉遭到員工指控。（圖／翻攝自Instagram／antipastolondon）

辛普利西歐與克雷特拉在去年8月曾有一次激烈的爭執，而後辛普利西歐因壓力和焦慮暫時告假，等到他上工時兩人又開了一次會，但在會議後辛普利西歐仍因不堪壓力而提出離職。

辛普利西歐之後將整起事件告上法院，經過審理，法院裁定辛普利西歐是因推定解僱（Constructive Dismissal，指僱傭方改變勞動者基本勞動條件，勞動者不願意接受新的改變而辭職）而辭職，有權獲得賠償。法官在裁定中指出克雷特拉的行為屬「不合理的行為」，且嚴重到「有可能破壞彼此的信任關係」，致使辛普利西歐不得不離職，即便克雷特拉後來有表達歉意，但一切為時已晚。