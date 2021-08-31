賓客臨時放鳥超火大！新人怒寄收費單討6700元：1個月內要還清哦

▲美國一對新婚夫婦要求未出席婚禮的賓客繳交「罰款」，下同。（圖／翻攝Facebook／Septimbur Petty）

記者葉睿涵／編譯

美國一對新婚夫婦最近做出來一個驚世之舉，他們給原本答應出席婚禮但最終卻沒有出現的賓客，寄去了一張「收費單」，要求他們支付240美元（約新台幣6700元）的「罰款」，並要求他們在1個月內還清債款。

綜合外媒報導，44歲的西蒙斯（Doug Simmons）和43歲的麥基（Dedra McGee）上個月舉辦了一場旅行婚禮.出發前，2人多次向他們邀請的109名嘉賓再三確認是否會出席他們的婚禮，而對方的回答都一直是「當然」，於是2人高興地為所有人都付了前往牙買加的費用，好讓大家能無後顧之有地一起狂歡。

沒想到到了婚禮當天，這對新人發現，有其中8人在未事先打電話或發簡訊通知的情況下，臨時「放鳥」，讓2人非常難受，於是西蒙斯決定在Facebook上放出「收費單」的照片，向缺席的賓客收取每人120美元（約新台幣3300元），夫婦合計240美元的「罰款」。

他在po文中寫道，「當您收到這個單子時，請不要感到太驚訝，因為您在最終人數清點時確認將出席婚宴，但卻沒有打電話通知我們您將缺席，所以這是您欠我們的預付座位費。您可以通過Zelle或PayPal支付，謝謝。」

西蒙斯在採訪中表示，「我在婚禮前跟他們確認了4次他們是否能出席我的婚禮，他們一直說『是的』，甚至還讓我為他們的伴侶也保留座位，但現在他們卻全都缺席了，也沒人給我打電話或是傳訊息，這讓我和太太非常生氣，並感到被傷害和不尊重，因為如果你告訴我你不能去了，我是會理解的。」

西蒙斯也澄清，他實際上並未寄出這些收費單，也並不是很在意這筆錢，但這個舉動顯然是有效的，因為這8位賓客都在看到po文後向他道歉了。

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