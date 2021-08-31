Nike大方放減壓假！疫情之下太緊繃　鼓勵員工「一整週都別工作」

▲美國運動品牌大廠Nike大方讓總部員工放1週的假。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國Nike日前驚喜宣布，要讓奧勒岡總部的員工放長達1週的「減壓假」，為此還特定暫時關閉總部，並鼓勵員工在休假期間不要處理任何工作，好好放鬆，花時間陪伴自己愛的人。Nike表示，過去的一年中，受到疫情影響，所有人都非常艱難，因此希望團隊成員能夠花時間休息後，再重新出發。

根據CBS NEWS報導，Nike全球市場科學高級經理馬拉佐（Matt Marrazzo）在LinkedIn上宣布，該公司已經在23日至30日期間，讓總部全體員工放一個星期的減壓假。他表示，「我們的高層都在傳達一個明確的訊息，那就是花時間放鬆、減壓，花時間陪伴你愛的人，不要工作。」

馬拉佐提到，過去的一年非常困難，所有人都度過了一段備受創傷的時間，「這不僅僅是放一週的假，更能證明我們在優先考慮心理健康的情況下，仍能完成工作。」他說，很感激自己能夠成為Nike的一員，在過去一年（或兩年）不同於往年的時間裡，花時間好好休息和恢復自己的狀態，是保持良好表現與理智的關鍵。

事實上，Nike並非第一家無償放員工減壓假的公司，交友軟體Bumble在6月時也曾向700多名員工提供長達1週的減壓假，讓員工好好放鬆。不僅如此，社交媒體管理平台Hootsuite 7月5日至12日期間同樣也提供員工1週的假期，並取名為「健康週」。Hootsuite說，「疫情提醒我們心理健康是多麼重要的事。」

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