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塔利班已包圍最後1省！傳奇之子快擋不住了　專家悲曝潰散時間點

▲▼反塔利班實力聚集在龐吉夏河谷。（圖／路透）

▲反塔利班實力聚集在龐吉夏河谷。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在塔利班攻陷喀布爾後，以副總統薩利赫（Amrullah Saleh）和已故反塔利班傳奇領袖之子小馬蘇德（Ahmad Massoud）為首的反塔利班勢力，退到龐吉夏河谷負隅頑抗。外媒23日報導，如今的龐吉夏河谷已被塔利班的武裝分子包圍，儘管小馬蘇德誓言將頑強抵抗，但專家卻悲觀認為，小馬蘇德恐怕已無回天之力。

綜合外媒報導，塔利班22日在推特po出1段數百名武裝分子正向龐吉夏河谷進發的影片指出，由於地方官員拒絕和平轉移龐吉夏河谷的政權，因此他們將派出人員前往龐吉夏河谷（Panjshir Valley）。隨後，薩利赫也在推特證實，龐吉夏河谷的入口已被塔利班的武裝分子包圍，連結阿富汗北部地區與首都喀布爾的薩朗公路也被封鎖。

小馬蘇德過去曾表示，如果他們無法與塔利班進行和平談判的話，那他也不懼於與之戰鬥。不過專家卻認為，小馬蘇德要反攻塔利班的計劃難以實現。巴黎索邦大學政治學教授多倫索羅（Gilles Dorronsoro）表示，小馬蘇德的抵抗目前只停留在口頭上，因為塔利班尚未試圖進入龐吉夏河谷，「隨著塔利班現在已包圍龐吉夏河谷，他們甚至不需要入內，只需要封鎖河谷對外的道路，就能讓小馬蘇德潰敗」。

▲▼阿富汗前聖戰領袖馬蘇德之子小馬蘇德（Ahmad Massoud）。（圖／路透）

▲小馬蘇德是反塔利班領袖「潘傑希爾之獅」的兒子，他目前正和薩利赫聯手對抗塔利班。（圖／路透）

多倫索羅的推論也獲得瑞典獨立研究人員塞德（Abdul Sayed）的認可，他告訴法新社，「小馬蘇德未獲得任何強而有力的支援，因此我認為，他頂多只能再撐幾個月而已」，如果塔利班全面發動攻擊，小馬蘇的部隊將相當危急。

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