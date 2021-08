塔利班已包圍最後1省！傳奇之子快擋不住了　專家悲曝潰散時間點

▲反塔利班實力聚集在龐吉夏河谷。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

在塔利班攻陷喀布爾後,以副總統薩利赫(Amrullah Saleh)和已故反塔利班傳奇領袖之子小馬蘇德(Ahmad Massoud)為首的反塔利班勢力,退到龐吉夏河谷負隅頑抗。外媒23日報導,如今的龐吉夏河谷已被塔利班的武裝分子包圍,儘管小馬蘇德誓言將頑強抵抗,但專家卻悲觀認為,小馬蘇德恐怕已無回天之力。

綜合外媒報導,塔利班22日在推特po出1段數百名武裝分子正向龐吉夏河谷進發的影片指出,由於地方官員拒絕和平轉移龐吉夏河谷的政權,因此他們將派出人員前往龐吉夏河谷(Panjshir Valley)。隨後,薩利赫也在推特證實,龐吉夏河谷的入口已被塔利班的武裝分子包圍,連結阿富汗北部地區與首都喀布爾的薩朗公路也被封鎖。

Talibs have massed forces near the entrance of Panjshir a day after they got trapped in ambush zones of neighboring Andarab valley & hardly went out in one piece. Meanwhile Salang highway is closed by the forces of the Resistance. "There are terrains to be avoided". See you.