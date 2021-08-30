「為史上最強台灣隊喝采」　蔡英文接見東奧選手活動主視覺曝光！

▲「OUR HEROES! 台灣英雄凱旋派對」視覺設計及周邊。（圖／中華文化總會提供）



記者杜冠霖／台北報導

由於本屆東京奧運代表團，拿下史上最佳成績，總統府將以「Our Heroes！台灣英雄 凱旋派對」為構想，邀請東奧代表團，包含選手、教練、後勤團隊、裁判等146人到總統府，並由中華文化總會協力邀請設計師田修銓為活動視覺操刀。

總統蔡英文將在9月1日下午3時，於總統府接見2020東京奧運代表團，總統府發言人張惇涵表示，當天總統府前廣場將鋪設紅地毯，讓台灣英雄走上象徵榮耀的星光大道，當台灣英雄們步行上星光大道時，紅毯兩側電子螢幕將即時傳送對他們的加油與祝福。

在活動的主視覺設計中，田修銓首先採用國家隊紅、藍、白三色作為整個主軸焦點，搭配上象徵榮耀的金色與傾斜的菱形，展現著體育賽事中的力量與速度感，同時也有為選手慶賀歡呼之意。

字型上為符合「OUR HEROES! 台灣英雄凱旋派對」歡慶氛圍，則使用使用較為俏皮與活潑的設計風格。且在「台灣英雄」與「凱旋派對」之間，有著以小方塊構成的「W」型圖案，呼應人類世界不斷超越極限與實踐運動精神。

這次在短時間內被委託重任，田修銓表示，在奧運期間收看比賽時，深深被選手的精神感動及鼓舞，更感受到奧運賽場上每一次競技都是選手們好幾年的堅持與努力的累積，心情激動下也盼能有機會利用自己的專業為選手加油打氣與傳達感謝。

▼「OUR HEROES! 台灣英雄凱旋派對」視覺設計及周邊。（圖／中華文化總會提供）

