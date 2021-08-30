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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文9／1接見146位東奧英雄　鋪星光紅毯、儀隊「劍門」迎接

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

蔡英文總統將在9月1日下午3時，於總統府接見2020東京奧運代表團，由於本屆東京奧運代表團，展現史上最佳成績，總統府將以「Our Heroes！台灣英雄  凱旋派對」為構想，邀請東奧代表團，包含選手、教練、後勤團隊、裁判等146人到總統府。

總統府發言人張惇涵表示，當天總統府前廣場將鋪設紅地毯，讓台灣英雄走上象徵榮耀的星光大道，當台灣英雄們步行上星光大道時，紅毯兩側電子螢幕將即時傳送對他們的加油與祝福。

張惇涵指出，國人可以加入教育部「LINE@」，透過留言為我們的台灣英雄加油打氣，而台灣英雄們也能在星光大道上，即時看到大家的留言。

張惇涵表示，台灣英雄們經過星光大道後，進入總統府敞廳前，將由國防部三軍儀隊以「劍門」迎接英雄到來。總統府內變身為台灣英雄的派對現場，將在走廊區域設置拍照背板與互動裝置，並邀請DJ現場演出，讓台灣英雄們可以隨著音樂，在等待活動正式開始前，留下在總統府的紀念。

接著，總統蔡英文將在副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人陪同下，以敞廳為主場地接見東奧代表團；同時，基於防疫考量，總統府另設開設大禮堂等其他場地，供所有代表團成員參與，而蔡英文也會依續至各廳，向辛苦的代表團成員致意，感謝東奧團隊不分前線後勤的努力。

張惇涵表示，在總統府內的活動結束後，蔡英文、賴清德、蘇貞昌等人，將與所有台灣英雄在總統府正大門與巨型國旗合照，感謝所有台灣英雄的付出，讓世界透過東京奧運，再次看見台灣。

張惇涵強調，基於防疫考量，此次相關規劃皆依照中央流行疫情指揮中心的防疫相關指引，並擬定防疫計畫交主管機關備查後進行，當天下午的接見活動，將會在蔡英文、賴清德、蘇貞昌、行政院、教育部、中華奧會、中華文化總會的社群平台直播。

在總統府周邊交管部分，張惇涵表示，因應活動進行，總統府周邊道路，包括：重慶南路一段（衡陽路至愛國西路）、凱達格蘭大道（公園路至重慶南路一段）、懷寧街（衡陽路至貴陽街一段）、貴陽街一段（博愛路至公園路）、寶慶路（博愛路至懷寧街）等路段，將於當日下午14：00起至下午17：30，進行適度交通管制。

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