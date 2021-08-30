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最可能換閣揆是這天！蘇貞昌最大考驗曝　閣員名單4月早流傳

行政院政策近期連番受到挑戰，十二月「反萊豬」等四大公投勝負可能決定其去留。（圖／基隆市政府提供）

▲行政院政策近期連番受到挑戰，十二月「反萊豬」等四大公投勝負可能決定其去留。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

政壇瘋傳桃園市長鄭文燦將北上組閣，更點名閣員有屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌和新竹市長林智堅等多位即將卸任的綠營縣市首長，政治學者透露，早在幾個月前就已獲得類似名單，而組閣議題會被端上檯面，反映出綠營內部權力失衡，派系內鬥加劇，實際上最有可能換閣揆時間點是明年農曆過年前。

根據本刊調查，二0一九年一月十日，時任行政院長賴清德為前年底的大選慘敗負責，請辭獲准，一月十四日由蘇貞昌接任閣揆。蘇若能持續掌權至二0二二年一月十四日之後，將超越黨內同志游錫堃任行政院長的紀錄，成為總統民選後單一任期最長的閣揆。

「前幾個月就已得知類似名單，但在疫情、經濟衝擊未明朗前，預估明年農曆年前才會是較適當的換內閣時間點。」台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥向本刊分析，名單滿天飛的原因不脫是民進黨派系鬥爭，民進黨正國會系「少主」、前交通部長林佳龍四月底下台後，綠營內部權力開始失衡，當時就有接近的名單傳出，只是五月新冠疫情突然大爆發，才導致內閣改組期程往後遞延。

曲兆祥指出，現在民進黨內蠢蠢欲動，尤其明年底要選舉，不能連任的地方首長總是要找出路，像是過去比較少在媒體曝光的林右昌，這次會被點名接任交通部長，很明顯有派系或幕僚在製造聲勢，幫忙扛轎找下份工作。

「換內閣」風暴暫歇後，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和桃園市長鄭文燦隨即異地同台拜廟，「巧合」相遇破除暗鬥傳聞。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

▲「換內閣」風暴暫歇後，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和桃園市長鄭文燦隨即異地同台拜廟，「巧合」相遇破除暗鬥傳聞。（圖／CTWANT提供）

此外，曲兆祥認為，疫情看似趨緩，振興方案即將展開，但仍不知道未來新冠Delta病毒會不會再爆發，服務餐飲、觀光旅遊等基層經濟受到這波疫情衝擊，有待政策振興，此時內閣改組不是很恰當。他指出，今年下半年，總統還是以內閣求穩為目標，未來疫情能不能控制、振興方案有沒有效，則會被當成檢驗蘇揆是否續任指標。

除了防疫振興等考驗，政壇普遍認為十二月中的「反萊豬」等四大公投才是蘇貞昌最大考驗，若公投過關，蘇只有辭職一條路。對此，立委蔡易餘向本刊表示，「如果公投最後通過，勢必對行政院造成衝擊，到時政局會有一個很大的轉變。」但他也呼籲，目前民進黨推動的政策對台灣才是正確方向，國民黨只是「為反對而反對」進行操作，並不符合國家利益，希望民眾正視國民黨操作公投的荒謬性，支持政府政策。

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