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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／蔡英文為「紐約大都會台灣日」致詞　親自介紹台灣東奧好手

 

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文30日以錄影方式為「紐約大都會台灣日」活動致詞，她特別向現場球迷介紹台灣參與東京奧運的運動員，包括「麟洋配」、戴資穎、郭婞淳等人，並感謝美國捐贈疫苗的善舉。

蔡英文致詞時表示，很高興在2021紐約大都會台灣日見到大家，她知道上一季比賽很辛苦，現場沒有觀眾，很開心球迷們又回到花旗球場為大都會加油。

蔡英文說，紐約大都會台灣日讓可以一起歡慶台灣、台美社群及我們兩國共享的一切，特別是對棒球的熱愛，上個台灣日，她介紹台灣一些著名的小吃與景點，這次則是介紹台灣的運動員，「他們在這次的東京奧運賽場上獲得令人驚豔的成績，讓我們的國家引以為榮，也讓世界再次看見台灣」。

此外，蔡英文感謝美國在台灣有困難的時候伸出援手，捐贈了COVID-19疫苗，對於保護我們的國家和人民大有幫助。
 
「紐約大都會台灣日」活動始於2005年，目前為全美四大職業聯盟中以台灣文化為主題，歷史最悠久、規模最大之慶典活動；去（2020）年因疫情取消辦理，而今年大都會台灣日邀請我駐美代表蕭美琴開球，也於現場巨型螢幕播放台美防疫合作影片，感謝美國於6月捐贈我國250萬劑疫苗善舉。

▼總統蔡英文為「紐約大都會台灣日」致詞。（圖／總統府影片）

▲▼總統蔡英文為「紐約大都會台灣日」致詞。（圖／總統府影片）

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