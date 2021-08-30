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【廣編】麥卡倫傳奇之初首部曲「Tales of The Macallan Volume 1」　致敬悠久非凡威士忌釀造傳奇

▲▼麥卡倫,傳奇之初首部曲,威士忌,John Grant。（圖／麥卡倫提供）

▲麥卡倫以非凡珍稀的單一麥芽威士忌，向過去的麥卡倫開拓者們致敬，推出全新系列傳奇之初Tales of The Macallan。

圖、文／麥卡倫提供

麥卡倫推出全新系列傳奇之初Tales of The Macallan，以非凡珍稀的單一麥芽威士忌，詮釋過去開拓者們為麥卡倫奉獻自己，打造傳奇的經典歷程。傳奇之初首部曲由首席釀酒師Sarah Burgess精心創作，使用1950年所蒸餾的單一麥芽威士忌，並在2021年裝瓶。經過70年的醞釀，這款獨特珍稀的威士忌擁有卓越出群的風味與特性。

其中，麥卡倫傳奇之初系列首部曲Tales of The Macallan Volume 1《伊斯特‧艾爾奇莊園的領主The Laird of Easter Elchies》（1659～1715），描述了John Grant上尉篳路藍縷的傳奇故事，是麥卡倫對其致敬之作。「這款威士忌與麥卡倫精神莊園伊斯特‧艾爾奇宅邸（Easter Elchies House）相同，迴盪出古老的傳奇。木質香料、甜燻木煙和古董橡木的氣息無所不在，更完美橋接成熟水果和香料所精心譜出的交響樂章。」

麥卡倫更與多位名家合作，集合水晶、皮革、紙藝與書籍裝幀的大師級精湛工藝於一體，成就風格獨具的包裝。法國經典萊儷水晶（Lalique）手工打造完美無瑕的水晶瓶，並於瓶身上雕刻Andrew Davidson的迷人插畫；倫敦傳統裝幀商Shepherds、Sangorski&Sutcliffe與Zaehnsdorf則採用高級皮革和24克拉金箔，以手工製作專屬書籍。書籍的內頁則由巴黎工藝印刷廠Imprimerie du Marais負責，採用專用紙張、墨水和高級印刷工序製作。為了更生動呈現John Grant的故事，麥卡倫特別以 Andrew Davidson的插畫製作一部精彩絕倫的動畫影片，並與當今最具影響力的蘇格蘭裔古典音樂家 Nicola Benedetti合作，由她譜寫悅耳的配樂。如需更多相關資訊，請瀏覽 www.themacallan.com

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