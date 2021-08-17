【廣編】亞洲首發「裸鑽雪莉」全新包裝！初次雪莉光芒凸顯口感「比單一更純粹」

▲裸鑽雪莉以全新身份與包裝充分展現「裸」初次雪莉桶之美，可望吸引更多新世代的威士忌愛好者。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

圖、文／台灣愛丁頓提供

頂級烈酒公司愛丁頓（Edrington）為旗下品牌「裸雀（Naked Grouse）」品牌更換新面貌，以全新身份嶄新升級，品牌新裝將初次雪莉桶置放於酒瓶最耀眼之處，突顯瓶中的佳釀天然酒色，並呈現其特立獨行的裸放精神；品牌名稱也更改為「裸鑽雪莉（Naked Malt）」，進一步強化其品牌精神與絕佳品質特性。

裸鑽雪莉在包裝上轉換為新穎的初次雪莉桶設計以及強化永續環保的100%可回收包裝材質。瓶身仍保持透明以突顯其酒液，但刻上精美的「裸」初次雪莉桶浮雕；每一瓶也附有首席釀酒師Diane Stuart的簽名，以表彰她特別精選而出的每一個木桶背後所代表的細心呵護與精釀工藝。裸鑽雪莉將單一麥芽威士忌勾兌熟成後，額外在初次（或稱裸桶）Oloroso雪莉桶中熟成至少六個月，散發淡淡的奶油太妃糖和甜香料香氣，呈現香草、水果和葡萄乾的口感，飄散濃郁的雪莉桶餘韻。由於木桶從未裝填過威士忌，這個過程可賦予其最純粹的風味和木桶特性，希望帶給新世代威士忌愛好者，盡情以自己獨有的方式享受，無論純飲、加冰塊還是調酒都極為適合。

更請到各方名人如唐綺陽、博恩及薩泰爾娛樂同仁以及小禎，用最做自己的方式來品飲裸鑽雪莉與其他單一麥芽威士忌；品牌還挑戰千人消費者盲飲。搭配全新升級上市活動，全台裸鑽雪莉指定販售菸酒專通路推出消費者活動：只要購買兩瓶全新「裸鑽雪莉」即可獲得裸鑽雪莉造型悠遊卡及採用施華洛世奇水鑽的鑽石造型水晶燙貼。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。