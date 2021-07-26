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【廣編】麥卡倫與DAVID CARSON攜手之作　麥卡倫Concept No. 3隆重上市

▲▼麥卡倫, DAVID CARSON, Concept No. 3,酒,威士卡。（圖／麥卡倫提供）

▲麥卡倫攜手平面設計大師David Carson，推出結合威士卡與平面設計兩大領域的Concept No. 3

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

圖、文／麥卡倫提供

麥卡倫攜手平面設計大師David Carson，推出結合威士卡與平面設計兩大領域的Concept No. 3，是麥卡倫Concept系列的最新酒款。

David Carson是被譽為設計業最高榮譽的美國平面設計協會（AIGA）成員，為了Concept No.3的設計，他特別前往位於蘇格蘭斯佩賽，麥卡倫占地485公頃的優美莊園，與麥卡倫釀酒師Polly Logan共處一段時間。為彰顯雙方共識，他為Concept No.3創作的手工拼貼作品採用了某些極為特殊的元素，包括加入了Polly的P字；用色選擇也可見於蘇格蘭斯佩賽的麥卡倫莊園，例如藍色代表斯佩河、紅色代表麥卡倫的雪麗橡木桶。

同樣地，Polly釀造Concept No.3時，也自David的人格特質與職業汲取靈感，創造出一款清新的威士卡，酒色呈現鮮明溫暖的金色，並在發現兩人最愛的數字都是8之後，特別以陳釀至40.8%的酒精濃度裝瓶。Polly表示：「威士卡與藝術愛好者都將會喜愛這款美妙奔放的威士卡中的細緻平衡，結合洋梨的果香調與溫潤的肉桂香料以及柔順的香草甜香。」Concept No.3主要陳釀於能散發甜味與香料氣息的初次美國橡木雪麗桶，搭配可增添深度與厚度的精選歐洲橡木桶，精心勾兌而成。

外盒上印有David Carson為Concept No. 3獨家設計的創作，酒瓶也貼有他設計的酒標，以及印有其簽名的品牌標誌。自2021年7月開始，於特定國際機場的麥卡倫旗艦店與中國海南島免稅店啟售，8月起擴及更多全球免稅通路。如需更多相關資訊，請瀏覽www.themacallan.com。

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