線上唱飲就是妙妙妙！那那大師預告8／5揪徐懷鈺「開房間小酌熱唱」粉絲驚喜爆表

▲「格蘭8年」首度攜手天后徐懷鈺與KOL「那那大師」，推出線上KTV「格蘭8年888包廂」（圖／格蘭父子提供，下同）

消費中心／綜合報導

近期在奧運轉播期間，變身成啦啦隊辣妹的KOL「那那大師」，終於將在8/5（四）晚上8點「回歸本業」，擔任「格蘭8年線上KTV」的最愛唱主持人，揪平民天后徐懷鈺Yuki在線上「解瘋＋唱飲」！前幾日這個消息在兩人的臉書一公布，就吸引不少歌迷粉絲敲碗，「超級期待，一定很歡樂」、「約好線上與你們相見」、「可以點歌嗎？」，甚至還有來自海外的粉絲留言直呼「週四線上見」。可見疫情期間，雖然見面聚會受到限制，但還好有線上活動，簡單就能把世界各地的朋友一秒群聚在一起！

疫情以前，無論平假日，台灣最容易客滿的地方非包廂KTV莫屬！然而因應疫情，KTV業者暫時無法營業，無處可唱的大家紛紛往線上移動。為了幫悶壞的網友找點新奇樂子，格蘭父子洋酒旗下知名調和威士忌品牌「格蘭Grant's」特別在Yahoo平台打造「格蘭8年線上KTV」，一秒讓人彷彿進入真實包廂的主視覺，不僅要讓線上加入的網友感動得起雞皮疙瘩，還特別邀請聲音感染力十足的天后徐懷鈺，以及有「女明星鬆弛劑」稱號的知名KOL那那大師一起「開包廂」，預計將用一連串的熱播金曲以及意想不到的趣味互動遊戲，點燃線上所有粉絲積壓已久的熱情。屆時擠進「包廂」的粉絲們，也可以在線上分享自己每次去到KTV的必點歌單，甚至也可線上點歌，把握難得機會讓平民天后大開金口，完成粉絲的心願。

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▲8/5（四）晚間8點登場的「格蘭8年線上KTV」不用買票、不用徹夜淋雨排隊，只要在螢幕前準備好狂歡心情，以及愈飲愈high的酒水，豪雨天待在家，就能舒服地一秒進到「明星包廂」，和徐懷鈺、那那大師K歌一整晚！

這個時候，有「格蘭8年」唱飲才夠嗨！無論下次在家獨唱或揪朋友歡唱，身邊都有帶著桂圓微煙燻香氣、口感甜香綿滑、麥芽尾韻飽滿悠長的「格蘭8年」雪莉風味桶蘇格蘭威士忌相伴，享受品質與高CP值兼具的歡樂小酌時光。

近期雖然好不容易等到降級微解封，但距離開放KTV還是需要一段時間。大家累積好一陣子的防疫心聲，格蘭Grant's都聽到了！期待全台解封之際，只要網友把防疫心聲投稿給格蘭Grant's，超有梗的留言就會被做成「話題梗圖」，想看自己的心聲變成KUSO的卡拉OK伴唱字幕或長輩梗圖？現在就記錄下自己的心情，不錯過後續任何一波活動。

若是對「格蘭8年」有興趣，卻不知道怎麼喝或怎麼搭餐，格蘭Grant's日後還會前進歌手兼網紅羅時豐的個人YT頻道《D.L不務正業》來場K歌吃播，就讓一樣有梗的大牛哥，首度公開他與「格蘭8年」的防疫微醺時光，帶領觀眾一起了解最搭的品飲時機！持續鎖定「Grant's 格蘭蘇格蘭威士忌」臉書粉絲團加入酒咖夥伴，讓未來不論是小酌獨飲、揪友品酩或是年節送禮，身邊都有「格蘭8年」彰顯你的非凡格調與質感。

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