【廣編】橡木桶玩家塔木嶺「限量百搭迷你雙杯組」活動開跑　斯貝賽經典甜美風味百搭生活各種時刻

▲即日起凡購買塔木嶺雙桶或塔木嶺三桶（700ml）任2瓶，即贈塔木嶺百搭迷你雙杯組乙組。

圖、文／尚格酒業提供

全民抗疫來到2021下半年，喜愛威士忌的朋友們也漸漸習慣在家品飲，來自於斯貝賽區，透過熟成工藝展現細緻甜美、酒體豐富卻帶著清新的橡木桶玩家塔木嶺，特別推出塔木嶺百搭迷你雙杯組消費者活動，讓大家在家小酌也能充滿趣味與儀式感。即日起凡購買塔木嶺雙桶或塔木嶺雪莉三桶（700ml）任2瓶，即可獲得塔木嶺百搭迷你雙杯組乙組（數量有限，送完為止）。一組二入的塔木嶺百搭迷你雙杯，造型小巧迷人，用途多元，可作為迷你威杯使用，亦可作為一口呼乾的shot杯。居家時光可利用雙杯品鑑塔木嶺的不同酒款，享受獨飲樂趣，也可和親友對飲，日子添增更多趣味。

塔木嶺酒廠的經典代表「塔木嶺雙桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，熟成於美國白橡木波本桶與西班牙Oloroso雪莉桶，揉合了二種橡木桶的特色，有著熱帶水果、蜂蜜與太妃糖的香氣，入口後感受到洋梨和蜜桃風味，鳳梨與蔗糖的甘甜隨之而來。塔木嶺雪莉三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，則是起初置於美國白橡木波本桶中，而後轉往分別來自Paez, Tevasa和Vasyma三間酒廠的精選三款西班牙Oloroso雪莉桶中熟成；最終轉回美國白橡木桶平衡其豐富層次的風味，以40%酒精度裝瓶。充滿清新的花香與香草莢氣息，伴隨著焦糖蘋果塔與蜜漬柳橙的香氣，口感上有著甜桃李、杏仁塔的甜美滋味，交織著太妃糖布丁、黑糖與柑橘的風味，最後帶出水果蛋糕及杏桃的悠長尾韻。

塔木嶺全台銷售據點：http://tamnavulin.com.tw/distrbution.html

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