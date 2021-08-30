闖診所割喉牙醫竟免賠547萬！法官：遺孀有不動產+存款

▲台中南區牙醫驚傳兇殺案，賴姓男子到診所找擔任牙助的妹妹要錢不成，竟然持刀攻擊診所醫生、護士。（圖／資料照片）

記者白珈陽／台中報導

震驚社會的台中牙醫診所1死2傷命案，台中高分院一、二審及更一審均依殺人罪判行兇賴男無期徒刑，褫奪公權終身。民事部分，牙醫師王冠中的罹癌妻子向賴男求償547萬元扶養費，但是法官審理後認為，王冠中死後保險金400萬元加上王冠中留下一筆金額不小的遺產，加上王妻還有不動產、存款等，判賴男不需支付547萬元，可上訴二審。王妻律師看不下去受訪表示，將籌錢幫王妻打二審官司。

▲遭割喉牙醫王冠中遺孀的律師徐承蔭。（圖／記者白珈陽攝）



王妻的律師徐承蔭發出聲明稿表示， 「我們都不是正義的本身，我們都只是共同追求正義的人！」王家人因王醫師被殺害而得之遺產及保險金等，都是王醫師與遺孀鄒女士在年輕之時，白手起家、胼手胝足所積攢而來，當法律以法匠思維套用解釋法律解釋，王醫師與太太的努力卻成為被告不用賠償的理由，這樣公平嗎？

33歲賴姓男子畢業於國立中興大學，澳洲打工度假返台卻求職不順，他將自己的不順遂怪罪於家人及妹妹。過去他曾因思覺失調症到醫院門診治療約9年，4年前認為病情好轉，沒有繼續就醫，也因此身心障礙證明遭註銷。

賴男在2018年5月某日到妹妹工作的麗緻牙醫診所找她，卻遭診所護理師阻撓，憤而持刀刺死保護護理師的牙醫師王冠中，2名女護師也遭刺傷。