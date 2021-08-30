高雄雙屍「鐵鎚一擊奪命」！高大成曝「妻遭爆頭」死亡速度　

▲死者的一對兒子到殯儀館，檢察官在30日上午進行相驗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前金區發生一起夫妻陳屍住家案件，經過初步勘驗，妻子後腦遭到重擊死亡，先生在四樓上吊死亡，國內知名法醫高大成指出，他一口斷定就是「畏罪自殺」，他說可以從先生死亡情況來分辨，而且不排除是用鐵鎚一次就將老婆重擊後腦斃命。

法醫高大成在接受《ETtoday新聞雲》訪問時，第一句話就是說「畏罪自殺」，高大成進一步解釋應該是老公將老婆擊斃之後，畏罪才選擇上吊自殺，要看死者是否為「真的」自殺，可以從吊的繩子上頭看看有沒有皮屑，脖子的部分是不是只有單一線痕，有沒有掙扎痕跡，最重要的是眼球不能有出血點，如果有出血點的話就是他殺。

▲檢察官(箭頭)在30日上午進行相驗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高大成推論老婆有可能是「不小心」被打死的，不過他也坦言力道可能超越60公斤的力量就會破，因為後腦有撞擊致死的可能，若是橡皮鐵鎚再加上「槓桿原理」，男性力道絕對會破60公斤力量，只要透過X光檢查，只要發現確定「前額葉有出血，就應該是頭部外傷顱內出血造成的他殺」，而且是不排除是「一擊斃命」，高大成強調「人的力氣真的很大」。

同時若要知道是否為一擊斃命，或是有死前掙扎，可以透過採證妻子的指甲皮屑來確定，不過「畏罪自殺」單純是高大成的推論，進一步的死亡原因，究竟是他殺、自殺，還得進一步檢調透過科學跡證才能確定判斷。