防堵非洲豬瘟大超前　這縣市2年前就禁廚餘養豬

▲台東持續推動禁用廚餘養豬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣27日宣布縣內維持禁止廚餘養豬，但是為確保縣內廚餘清運不受影響，台東縣環保局表示，近期仍以不改變原來廚餘的收集清運方式為原則，台東各機關、學校、餐廳、旅館等單位維持原廚餘委託清運流程及業者，在禁用廚餘養豬期間仍會送至「台東縣廚餘回收再利用廠」或各鄉鎮市掩埋場處理。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣早於2年前就禁止縣內養豬場使用廚餘養豬，請各機關、學校、餐廳、旅館維持原廚餘收集清運模式，將廚餘交付給原來委託的對象，收集來的廚餘將送至指定地點回收。

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配合行政院農業委員會27日在非洲豬瘟跨部會中央災害應變中心會議中宣布，全國676家取得環保機關廚餘再利用檢核資格者的養豬場，自8月30日起廚餘停止進入養豬場，另9月1日至9月30日養豬場全面暫停使用廚餘養豬。

在中央施實短期禁止廚餘養豬措施期間，9月30日前民眾可把未烹煮的生豬肉請直接丟入垃圾車，交由清潔隊妥善處理，希望藉由政府、業者與民眾一起努力守住養豬場的最後一道防線。

環保局說明，臺東縣在2年前為防範非洲豬瘟侵台，即超前部署全面禁止廚餘養豬，縣內家戶廚餘主要由「台東縣廚餘回收再利用廠」處理，亦有業者委託合格清除機構送外縣市；配合因應非洲豬瘟中央災害應變中心宣布廚餘禁止用於養豬，並執行行政院針對未來1個月短期禁止廚餘養豬措施，至於台東民眾的廚餘回收不變，請將廚餘瀝乾後丟進垃圾車附掛的廚餘桶即可，而業者請將廚餘交付給原來委託的對象。

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