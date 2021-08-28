　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防堵非洲豬瘟大超前　這縣市2年前就禁廚餘養豬

▲台東持續推動禁用廚餘養豬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東持續推動禁用廚餘養豬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣27日宣布縣內維持禁止廚餘養豬，但是為確保縣內廚餘清運不受影響，台東縣環保局表示，近期仍以不改變原來廚餘的收集清運方式為原則，台東各機關、學校、餐廳、旅館等單位維持原廚餘委託清運流程及業者，在禁用廚餘養豬期間仍會送至「台東縣廚餘回收再利用廠」或各鄉鎮市掩埋場處理。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣早於2年前就禁止縣內養豬場使用廚餘養豬，請各機關、學校、餐廳、旅館維持原廚餘收集清運模式，將廚餘交付給原來委託的對象，收集來的廚餘將送至指定地點回收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

配合行政院農業委員會27日在非洲豬瘟跨部會中央災害應變中心會議中宣布，全國676家取得環保機關廚餘再利用檢核資格者的養豬場，自8月30日起廚餘停止進入養豬場，另9月1日至9月30日養豬場全面暫停使用廚餘養豬。

在中央施實短期禁止廚餘養豬措施期間，9月30日前民眾可把未烹煮的生豬肉請直接丟入垃圾車，交由清潔隊妥善處理，希望藉由政府、業者與民眾一起努力守住養豬場的最後一道防線。

環保局說明，臺東縣在2年前為防範非洲豬瘟侵台，即超前部署全面禁止廚餘養豬，縣內家戶廚餘主要由「台東縣廚餘回收再利用廠」處理，亦有業者委託合格清除機構送外縣市；配合因應非洲豬瘟中央災害應變中心宣布廚餘禁止用於養豬，並執行行政院針對未來1個月短期禁止廚餘養豬措施，至於台東民眾的廚餘回收不變，請將廚餘瀝乾後丟進垃圾車附掛的廚餘桶即可，而業者請將廚餘交付給原來委託的對象。

►Her今天推出「LANVIN浪凡熱銷香水」

►二手票券豐富你的生活
 

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
趙薇傳「連夜急飛法國」遭目擊！藏身地點曝光
街友縮角落找飯...社工幫申請低收秒傻眼：是破億大地主
吳宗憲批盧廣仲《刻在》涉抄襲　「根本不是原創」
快訊／BNT超搶手！開放登記3小時湧入197萬人搶
新北男打完高端「出現血栓」！通報1922遭冷處理
台南男打完高端3天「連送2次急診」　友曝：副作用一直在
不滿官員跟老百姓搶BNT　李艷秋：是該拍桌的時候了
全台大學準備開學　「線上or實體授課」各校措施一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／全台大學準備開學　「線上or實體授課」各校措施一次看

快訊／BNT超搶手！開放登記3小時湧入197萬人搶　莫德納鐵粉減少

新北男打完高端「出現血栓」！通報1922遭冷處理　指揮中心回應

打完高端才3天…台南男「連送2次急診」！友曝：副作用一直在

街友縮角落找飯...社工幫申請低收「調出超厚清單」：是破億大地主

獨／最美區間車上線一個月驚傳「ATP故障」　台鐵證實了

BNT疫苗國、高中生優先打！羅一鈞提醒「青少年4大常見副作用」

防堵非洲豬瘟大超前　這縣市2年前就禁廚餘養豬

術科沒過可調部門？鄧佳華驚爆「日月光離職內幕」：2次都只測驗我

打高端後第6死！40歲女接種4天昏倒送醫不治　指揮中心證實獲報

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

金鐘獎大喊「我有妥瑞症」　劭庭：希望大家了解其實很平常！

不斷更新／全台大學準備開學　「線上or實體授課」各校措施一次看

快訊／BNT超搶手！開放登記3小時湧入197萬人搶　莫德納鐵粉減少

新北男打完高端「出現血栓」！通報1922遭冷處理　指揮中心回應

打完高端才3天…台南男「連送2次急診」！友曝：副作用一直在

街友縮角落找飯...社工幫申請低收「調出超厚清單」：是破億大地主

獨／最美區間車上線一個月驚傳「ATP故障」　台鐵證實了

BNT疫苗國、高中生優先打！羅一鈞提醒「青少年4大常見副作用」

防堵非洲豬瘟大超前　這縣市2年前就禁廚餘養豬

術科沒過可調部門？鄧佳華驚爆「日月光離職內幕」：2次都只測驗我

打高端後第6死！40歲女接種4天昏倒送醫不治　指揮中心證實獲報

華南盃少棒／高雄、新北爭冠　挑戰首次U12中華隊組訓權

小鬼驟逝1年《玩很大》報名金鐘　吳宗憲：現在給什麼都是多餘

開學在即校園防疫成重點　金山財神廟捐環保隔板給13所學校

基隆原住民豐年祭傳統祭儀　林右昌：縮小規模傳承不中斷

喜歡哪台車？林昀儒：買不起的車　首登主播檯暢聊奧運心得

《斯卡羅》必麒麟由他出演　身分起底是國民歌王兒子

不斷更新／全台大學準備開學　「線上or實體授課」各校措施一次看

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊…藏身鄉下酒庄

沙發原地爆炸！兇手汪「滿臉彩色棉花」　搖尾裝萌：不是我喔～

小瑪穿好胸背帶咬牽繩「坐門口等待」　她笑翻：幫媽媽遛狗？

生活熱門新聞

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

第七輪對象出爐！開放29歲以上可打　明起預約

打過疫苗別再試！勾選BNT資格需符2條件

BNT今開放意願登記！備妥雙證件、簡單2步驟就完成

2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」！民眾崩潰

BNT今開放意願登記！12大QA一次看懂

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

選BNT要重排？莊人祥教一招排序不影響

BNT疫苗開搶！29歲以上「不給登記」原因出爐

蘭潭水庫旁驚見「神秘洞穴」！網曝洞內情況

板橋大遠百急發公告：今暫停營業1天　

「客家太太用藥水泡大腸」　網紅阿嬤灑淚道歉

鄧佳華曝神秘女「宜軒」：沒退路！全台宜軒傻眼

更多熱門

相關新聞

防非洲豬瘟肉品流竄　台東再扣越南火腿5包

防非洲豬瘟肉品流竄　台東再扣越南火腿5包

日前台東縣警局及移民署南區事務大隊台東縣專勤隊接獲情資，指稱台東市某個越南小吃店販售可疑肉製品，會同相關單位前往查緝，一舉在店家冷凍櫃內發現來路不明的越南火腿5包等肉製品，重量達1.64公斤，經向上溯源再度查獲6包標示不明的越南火腿，全數查扣送驗。

高雄堵非洲豬瘟撤路邊廚餘桶　他質疑：過了頭

高雄堵非洲豬瘟撤路邊廚餘桶　他質疑：過了頭

共同防堵非洲豬瘟

共同防堵非洲豬瘟

非洲豬瘟全民公敵　3波徹查9776處　76詭異肉品送驗

非洲豬瘟全民公敵　3波徹查9776處　76詭異肉品送驗

非洲豬瘟殺到門前！蘇貞昌下令嚴查境內走私肉品

非洲豬瘟殺到門前！蘇貞昌下令嚴查境內走私肉品

關鍵字：

非洲豬瘟廚餘台東

讀者迴響

熱門新聞

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

第七輪對象出爐！開放29歲以上可打　明起預約

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

打過疫苗別再試！勾選BNT資格需符2條件

白家綺「奢華豪宅曝光」！

BNT今開放意願登記！備妥雙證件、簡單2步驟就完成

《當男人戀愛時》編劇簡持中病逝

害江老師燒掉餐廳兇手是它　NG動作釀禍

獨／板橋42歲女打高端後血壓下降　「現場無呼吸」急送醫救治

2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」！民眾崩潰

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

Gino勁宥性侵女同事！趁私下商談「不悔改硬上第2次」

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面