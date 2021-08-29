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大家一起玩藝術　「台東漫夏日」抓住暑假的尾巴

▲「台東漫夏日」抓住暑假的尾巴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「台東漫夏日」抓住暑假的尾巴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東美術館藝術教育推廣活動「台東漫夏日」，在28、29日暑假最後一周末帶大家一起玩藝術，不管是藝術創作體驗、藝術生活講座還是藝術創意市集，不分年齡，鄉親遊客抓住暑假的尾巴，大家都玩得不亦樂乎，體現了生活即藝術，享受藝術、感受藝術，更體驗藝術。

台東縣政府文化處表示，周六上午的「藝術漫體驗」，邀請到皮揚工坊的陳靜姝老師，帶領民眾手作皮革小物，一起圈祝幸福！

皮革對民眾來說也是相對陌生的創作媒材，首次嘗試皮革製作的民眾陳小姐說：「沒想到平時常見、常用的皮革製品，工序居然如此繁複！」下午則分別由環山雅築負責人楊文廣以及從台南移居至長濱的書粥負責人高耀威，在「藝文漫講座」分享生活中「住」與「樂」的生活美學趣味，聽完高耀威的分享，民眾表示，「下次也想去書粥應徵當店長，體驗不一樣的生活。」

除此之外，連續兩日的音樂漫市集，分別以浪漫夕陽與草地異鄉為主題，不僅有特色主題攤位，還有林琦、楊逸文、吱吱郭芝吟、AFJ 我愛樂團、又馨、一個小團體等多位藝人的現場音樂表演以及周邊親子活動，一整天都沉浸在滿滿的藝術氣息當中！

台東縣府文化處顏志光處長說明，台東美術館在疫情漸趨穩定時，推出「台東漫夏日」藝術教育推廣活動，系列活動接下來在9月18日、10月17日及11月14日，還有更多精彩的活動場次，邀請民眾一起熱情參與，一起玩藝術！

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