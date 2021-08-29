「風起原舞樂動台東」歌唱組甄選　明星導師舒米恩遴選新星

▲台東縣政府推動「風起原舞．樂動台東」，29日舉行歌唱組甄選。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

連續5年由台東縣政府推動「風起原舞．樂動台東」，29日舉行歌唱組甄選，由台東縣長饒慶鈴及明星導師Suming舒米恩從參加的13組團隊中，共同宣布入選培育的杵音文化藝術團等4組學員。

饒慶鈴指出，「風起原舞．樂動台東」為培育台東樂舞歌唱表演人才，今年邁入第5年，從中培育許多優秀的原民樂舞團隊，持續在國內外的舞臺上發光發熱，在今年第32屆金曲獎大家看到長濱「長鼓原舞」社團、以及今天參賽的豐田國中「豐舞原韻」社團，一起和阿爆帶來精彩的開場表演。

培育原民樂舞人才向來是重要的施政目標，縣府積極提升原民藝術能量，打造TTstudio聲音部落專業錄音工作室，此次特別邀請拿下2021金曲年度專輯獎及最佳原住民語歌手獎的桑布伊擔任TTICC駐村藝術家，於TTStudio錄製2首歌並於年底發行單曲；另外也舉行原民樂舞藝術專業技術人員培育，在培育期間給予表演團隊補助津貼、協助行銷推廣、策劃聯合演出等，厚植台東的樂舞表演實力。

饒慶鈴提到，每組參賽者的精彩表演可看到全心投入的用心，歌唱組將對族群的認同展現在母語的詞曲創作中，長者們願意參與、年輕人願意學習，這就是原民樂舞團隊存在的重要意義，希望能夠延續部落傳統文化。

Suming舒米恩說，很榮幸受邀擔任今年歌唱組的導師，他是來自海邊的孩子，部落的孩子們都非常喜歡表演、也有天生的好歌喉，就是缺少舞臺，當他們站上舞臺高唱母語歌時，眼神閃閃發光的喜悅非常動人，所以他很喜歡帶著部落的孩子一起學音樂、唱母語。

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