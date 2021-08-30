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台東百人淨灘撿塑護海洋　清出76公斤垃圾

▲台東百人淨灘。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東百人淨灘。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為倡導企業社會責任並維護本縣海洋環境，台東縣政府政風處日前廣邀企業公司行號及一般民眾，在台東海濱公園舉辦「潔淨所能X讓愛廉縣」企業誠信淨灘宣導活動，吸引約百人參與，結果共計清出76公斤垃圾，縣府感謝企業及鄉親共襄盛舉，希望透過淨灘活動共同守護我們居住的環境。

台東縣政府政風處表示，去年以「淨灘!淨貪!」為口號舉辦淨灘反貪宣導活動，獲得各界好評，為倡導企業社會責任並維護台東縣海洋環境，今年持續與環保局及域誠環保科技股份有限公司合作，並邀請在地企業共同舉辦淨灘活動，讓企業誠信理念深入企業及民眾生活。

這次淨灘宣導活動合計約100人參與，清出約76公斤垃圾，其中一般垃圾30公斤、鐵鋁類回收17公斤、玻璃回收18公斤、塑膠回收11公斤。來自在地企業的民眾表示：「企業誠信的重要性透過鄉里間口耳相傳，大家都會去講誠信、有良心的商家消費，這也是我們公司在臺東深耕多年，顧客穩定成長、規模越來越大的主要原因。」

台東縣政府政風處長余世銘指出，好山好水好人情是台東的特色，也吸引許多國內、外朋友來台東旅遊及生活，今年以來雖然因為疫情影響，民眾減少來台東旅遊，但縣府團隊仍秉持著「實在做事，做實在的事」的理念，致力於打造台東品牌，讓台東不只是台東。企業誠信更是經營台東品牌的重要關鍵，強化在地企業及民眾的企業誠信意識，不僅可以提升社會環境與生活品質，更是提高企業長期獲利的不二法門。

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